J. K., Paris, Anfang Dezember Seit zehn Tagen ist in Frankreich der Abwehrkampf gegen die hohen Lebensmittelpreise im Gang. Er wird auf breiter Front geführt. Die Regierung hat bereits einen Anfangserfolg buchen können. Dem mit der Aktion beauftragten Staatssekretär Joseph Fontane; ist es gelungen, nicht nur die großen Warenhäuser, Kettenläden und andere große Verkaufsunternehmen für diesen Kampf gegen die Teuerung der Lebenshaltung zu gewinnen, sondern auch große Teile des „mittelständischen“ Detailhandels.

An Stelle der ursprünglich vorgesehenen 50 000 haben sich rund 120 000 Verkaufsstellen im ganzen Land verpflichtet, Rabattsätze von 3 bis 10 v. H., in manchen Fällen bis zu 15 v. H. auf über 50 Artikel des täglichen Bedarfs zu gewähren. Es handelt sich natürlich nicht um qualitativ besonders hochwertige Waren, aber im Durchschnitt um gute Markenfabrikate, in der Mehrzahl um Lebensmittel, wie Öl, Butter und Margarine, Trockengemüse und Teigwaren, Konfitüren und Kekswaren, Fisch-, Fleisch-, Fisch-, Früchte- und Gemüsekonserven sowie einige Waschmittel. Der Franzose wird auch seinen Durst billiger stillen können, nachdem die Preise für gewöhnlichen Tischwein und leichtes Flaschenbier um ungefähr 5 v. H. gesenkt worden sind.

Der Erfolg der Aktion hängt diesmal im entscheidenden Maße vom Verbraucher selbst ab. Man hat nämlich auch in Frankreich nicht immer den Eindruck, daß der Verbraucher darum bemüht ist, die Preissenkungen auch auszunutzen. Er hat sich in den letzten Jahren daran gewöhnt, das „Teuerste, das gerade gut genug ist“ zu kaufen; er betrachtet billigere Artikel, auf die dazu noch Rabatte gewährt werden, mit Argwohn. Außerdem spielt der kleine Detailhändler in der Aktion doch nur widerstrebend mit. Er preist die Rabattartikel nicht besonders an und hofft im stillen, daß das ganze Spiel nach einigen Wochen, wie dies in der Vergangenheit öfters der Fall war, im Sand verlaufen wird.

Aber der kleine Einzelhandelsladen beherrscht nicht mehr allein das Feld. Seit Ketten- und Selbstbedienungsläden wie Pilze aus der Erde geschossen sind, geht der frische Wind des Wettbewerbs durch den französischen Handel. Das Gros der Einzelhändler muß wohl oder übel nachziehen. Die Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten.

Die Frage ist nur, ob sie schnell genug wirken und verhindern wird, daß der Lebenshaltungskostenindex im Dezember weiter ansteigt und der erst am 1. November erhöhte garantierte Mindeststundenlohn schon im Februar oder März erneut erhöht werden, muß. Bisher steigen nämlich die Lebenshaltungskosten weiter an. Die Regierung steht gerade in harten Verhandlungen mit den Beamten-Organisationen, die mit einem Generalstreik schon in den nächsten Tagen drohen, wenn ihren Gehaltsforderungen nicht entsprochen wird. Die Regierung bietet eine drei- bis vierprozentige Gehaltserhöhung an; die Gewerkschaften fordern weit mehr. Die Regierung hätte natürlich einen leichteren Stand, wenn sie auf einen Rückgang des Lebenshaltungskostenindex verweisen könnte, Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr, wenn auch nicht anzunehmen ist, daß so kurz vor Weihnachten größere und dauerhafte Streikbewegungen ausbrechen werden.

Allerdings darf sich die Regierung nun nicht mehr mit Versprechungen auf kommende bessere Zeiten begnügen. Der Erfolg des ganzen Sanierungswerkes steht auf dem Spiel, Im Winter pflegen ohnehin zahlreiche Lebensmittelpreise zu steigen. Die Regierung verfügt aber über ausreichende Devisenreserven, um durch „Schock-Importe“ Breschen in die Preisfront zu schlagen. Die nächsten zwei bis drei Monate werden für die französische Wirtschaft eine sehr kritische Zeit sein.