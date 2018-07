Immer wieder wird den Verwaltungen der Aktiengesellschaften der Vorwurf gemacht, daß sie Riesengewinne verschleiern. Insbesondere wird der Vorwurf sehr oft von den Gewerkschaften erhoben, obwohl er auch die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten treffen muß‚ die dort auch für eine klare Bilanzierung mitverantwortlich sind. Können aber überhaupt die deutschen Aktiengesellschaften „Riesengewinne“ verschleiern? Die Publizitätsvorschriften lassen zwar einen zunächst sehr groß erscheinenden Spielraum für die Gewinnfestsetzung. Dem aufmerksamen Bilanzleser, der sich etwas Mühe macht, das gesamte Zahlenwerk zu durchforschen und dabei auch mehrere Jahre verfolgt und schließlich nicht achtlos an den Abschlüssen anderer Gesellschaften mit ähnlich gelagerten Verhältnissen vorübergeht, kann jedoch durchaus ein recht zuverlässiges Bild von der tatsächlichen Ertragslage erhalten. Sicherlich ist es möglich, über die Bewertung der Vorräte gewisse Beträge verschwinden zu lassen, aber damit ist auf lange Sicht nicht viel zu gewinnen. Kein Unternehmen wird sich auf die Dauer hohe Vorräte hinlegen, nur um Gewinne einzufrieren. Dafür sind die Kosten der Lagerhaltung zu hoch. Eine weitere Möglichkeit zur Beeinflussung der Gewinne liegt in der niedrigen Bewertung der Anlagen. Der Veröffentlichnungszwang für Zugänge und Abschreibungen gibt aber auch hier einen recht weitgehenden Einblick.

Aber die stille Kapitalbildung hat recht eng gezogene Grenzen. Praktisch ist jede Gewinnbildung bei den deutschen Aktiengesellschaften durch die Verpflichtung zum Ausweis der Steuern vom Ertrag und Vermögen erkennbar. Gewisse jährliche Verschiebungen erschweren zwar dem Außenstehenden die Einsicht, aber „Riesengewinne“ würden auch hier nicht verborgen bleiben. Sie müßten sich übrigens nicht nur in den Steuern ausdrücken, sondern da sie nicht weggezaubert werden können, sind sie irgendwo in den Bilanzen erkennbar. Dafür sorgen schon die geldwerten Konten, die einer subjektiven Bewertung nicht unterliegen. Da sind z. B. auf der Passivseite die Rücklagen und Rückstellungen, wobei auch die Sozialkapitalien eine große Rolle spielen. Auf der Aktivseite sind es die Bankguthaben oder die Guthaben bei befreundeten Gesellschaften, die sehr bald den tatsächlichen Ablauf der Dinge kennzeichnen!

Nach der Theorie mag nun die Praxis folgen. Der von den Gewerkschaften als „vorbildlich“ hingestellten Opel-Bilanz mag die Daimler-Bilanz gegenübergestellt werden, um zu beweisen, daß beide Bilanzlegungen die Gewinne der von der Konjunktursonne besonders günstig bestrahlten Automobilindustrie recht deutlich erkennen lassen. Beide Gesellschaften haben bei der Währungsreform die Aktienkapitalien besonders niedrig angesetzt, und zwar Opel mit 80 Mill. DM und Daimler mit 72 Mill. DM. Das tatsächlich arbeitende Kapital war natürlich wesentlich höher, was zwangsläufig zu entsprechend höheren Gewinnausweisungen führen mußte. Für 1958 wird die Lohn- und Gehaltssumme von Daimler mit 351 Mill. DM und von Opel mit 236 Mill. ausgewiesen, während die Abschreibungen bei Daimler 98 Mill. und bei Opel 111 Mill. betragen. Die höhere Lohnsumme und die niedrigere Abschreibungssummebei Daimler dürfte durch die höhere Arbeitsintensität der Produktion dieser Gesellschaft bedingt sein. Im übrigen dürften beide Gesellschaften etwa den gleichen wirtschaftlichen Umfang haben. Opel weist dabei 151 Mill. und Daimler 13 Mill. Reingewinn aus. Bei näherem Zusehen ergibt sich aber aus der Erfolgsrechnung, daß beide Gesellschaften ungefähr dasselbe verdient haben. Daimler hat 34 Mill. den Rücklagen und 32 Mill. den Rückstellungen, davon 24 Mill. der Unterstützungskasse zugewiesen

Machen wir nun noch eine Probe über die ausgewiesene Kapitalbildung der beiden Gesellschaften, die zwar andere Wege gehen, aber beide alles offenlegen müssen. Opel hat die gesamte Kapitalbildung in Kapitalerhöhungen übergeführt, weil das steuerlich für die amerikanische Tochtergesellschaft die geringste Belastung brachte. Das Kapital wurde dreimal um insgesamt 100 Mill. erhöht. Die Rücklagen und Rückstellungen wurden kaum verändert. Daimler-Benz geht ganz andere Wege, weil die steuerrechtliche Lage auch anders war. Diese Gesellschaft hat das Aktienkapital unverändert gelassen, aber 78 Mill. in die Rücklagen und 185 Mill. in die Wertberichtigungen und Rückstellungen sowie 46 Mill. in die Unterstützungskassen gegeben. Beide Gesellschaften lassen also eine offene Kapitalbildung von etwa 300 Mill. eindeutig erkennen. G. P.