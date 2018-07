Wer je in eine amerikanische Küche blickte, weiß, daß zwei Dinge dazugehören: die automatische Uhr und das hausfraueneigene Radio. Wie komplett oder simpel die häusliche Werkstatt immer beschaffen sein mag, diese beiden Einrichtungsstücke fehlen nie. So selbstverständlich gehören sie dort dazu, daß sie selbst von den Zeichnern und Karikaturisten niemals übersehen werden.

Mit gutem Grund, denn diese Perfektion hat vor allem andern den Sinn; Zeit zu sparen; dafür ist die automatische Uhr Symbol und wichtigstes Kontrollinstrument. Die Amerikanerin, die mit jeder Küchenminute geizt, um sie ihrem Privatleben zugute kommen zu lassen, haßt nichts mehr ab das Versickern des Tages in der Fron nicht endender Tätigkeit. In der Zeit aber, die sie wirklich an den Kochtöpfen verbringen muß, möchte sie unterhalten, angeregt und informiert werden. Moderne Haushaltsführung erscheint ihr undenkbar ohne die laufende Berichterstattung über all das, was Wirtschaft, Technik und Ernährungswissenschaft an immer Neuem für sie bereit halten.

Auch die deutschen Sender verfügen über ausgezeichnete Hausfrauenprogramme. Auch hier gibt es täglich wichtige Hausfraueninformationen, die beispielsweise während der gegenwärtigen Teuerungswelle manche Mark sparen lassen. Aber wo steht schon hierzulande ein eigenes Radio in der Küche? Der zweite Apparat, den man anschaffte, gehört zum Wagen des Hausherrn. Auch Sohn oder Tochter haben einen bekommen, wiewohl Jazzmusik den Schularbeiten nicht eben förderlich ist.

Dabei hat die deutsche Industrie gerade in diesem Jahre eine Anzahl Modelle herausgebracht, die eigens für diesen zusätzlichen Zweck gedacht sind. Kleine, spielend zu bedienende Apparate in hellen Farben und schlichten Formen, die sich der neuzeitlichen Küche unaufdringlich einfügen und vernünftigerweise bei uns bald ebenso zum Arbeitsplatz der Hausfrau gehören sollten wie in den USA! Ähnliches gilt von der elektrischen Haushaltsuhr, die zwar einer unserer erfolgreichen Exportartikel ist, in der bundesdeutschen Küche aber noch keineswegs überall angetroffen wird. Allzu viele unverwüstliche Vorkriegsmodelle behaupten dort noch ihren Platz, obwohl sie weder nach Form und Farbe zu der längst erneuerten Umgebung passen wollen, noch die technischen Vorzüge ihrer fortschrittlicheren Nachfolgerinnen aufweisen.

Denn mit ihrem elektrischen Antrieb ist die Küchenuhr von heute nicht nur ungleich zuverlässiger, sondern meist auch mit dem Minutenuecker ausgestattet, der den Umgang mit allem neuzeitlichen Gerät so sehr erleichtert. Köstliche Steingut-Modelle in unterschiedlich kombinierten seinen Pastellfarben zum Preise von etwa 50 DM aufwärts erregen das Vergnügen der damit Beschenkten. Der so überaus praktische Signal-Wecket, der sich bis zur Höchstdauer von 60 Minuten auf jede beliebige Zeitspanne einstellen läßt, ist auch solo zu haben; er kostet dann etwa 16 Mark. W.