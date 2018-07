Inhalt Seite 1 — Verluste und Gewinne durch Verjährung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit jedem Jahresschluß sind Lust und Last verbunden. Der eine verliert, der andere gewinnt. Nicht alles ergibt sich dabei von selbst. In allen möglichen Gesetzen verlangen verstreute Paragraphen peinliche Wachsamkeit, wenn das neue Jahr nicht mit Verlusten beginnen soll. Der Geschäftswelt ist sowieso das ständige Neujahrsgeschenk des Jahresabschlusses mit Inventuren und dazugehörigen Sonderlasten zugedacht. In diesem Trubel nachweihnachtlichen Erlebens und neujahrsfroher Erwartung werden manche Notwendigkeiten übersehen, was oft bitter bereut wird.

Da sind zunächst die alljährlich ablaufenden Verjährungsfristen aus geschäftlichen und beruflichen Verbindungen. So bekannt diese auch sind, so häufig bleiben sie unbeachtet.

Die meisten Ansprüche des täglichen Verkehrs verjähren schnell, nämlich in zwei, drei oder vier Jahren, einige noch früher. Dabei beginnt der Lauf der Verjährungsfrist erst am Jahresende. Hat also ein Geschäftsmann am 2. Januar 1959 Waren geliefert oder ein Handwerker am 7. April Reparaturen durchgeführt, dann beginnt die Verjährungsfrist erst am 31. Dezember 1959.

Innerhalb von zwei Jahren verjähren die wichtigsten Forderungen aus dem Alltagsleben. Dahin gehören die Ansprüche der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker (ausgenommen Arbeiten für den Gewerbebetrieb des Schuldners), ferner die Forderungen der Lohnempfänger, der Ärzte, Anwälte und Lehrer. Mithin müssen deren Forderungen, die 1957 entstanden sind, bis zum Ende dieses Jahres spätestens geltend gemacht werden, und zwar in rechtsgültiger Form.

In drei Jahren verfallen Ersatzansprüche aus unerlaubten Handlungen, zumeist also Schadensersatzforderungen.

In vier Jahren verjähren die Ansprüche auf regelmäßig wiederkehrende. Leistungen wie Zinsen aller Art, Renten, Unterhaltsbeiträge, auch Witwen- und Waisengelder.

Die Verjährung wird gehemmt, wenn die Forderung gestundet wurde oder wenn die Zahlung berechtigt verweigert werden konnte. Da es auf den Nachweis dieser Tatsachen ankommt, ist es zweckmäßig, Beweismittel dafür zu beschaffen. Die Verjährungshemmung umfaßt nur den Zeitraum der Stundung, z. B. also fünf Monate. Dann verjährt die Forderung nicht schon am Jahresende, sondern erst fünf Monate später.