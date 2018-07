Wenn der Mond voll am Himmel steht – die Wiesen dampfen – in allen Gräsern nistet Tau, die Kronen der Laubbäume stehen dunkel glänzend in einem Meer aus dünngesponnenem Licht – und plötzlich schweigt die Erde – sie schweigt, so daß die Stille dröhnt – dann spüre ich, daß ich mit allem einverstanden bin –; weil ich die Wirklichkeit für ein Trugbild nehme, für den Schatten einer anderen Welt, aus der ich gar nicht entfernt werden kann. Ich weiß dann: was ich sehe, habe ich schon vor undenklich langer Zeit gesehen, doch eindrucksvoller, faßbarer, nicht abgeschwächt oder durch Härte – durch die Schöpfungshärte entstellt – wie das Augenblickliche.

Aus: Hans Henny Jahnn, „Fluß ohne Ufer“