FÜR Kinder zwischen 7 und 70 – was wir nicht als Witz zu betrachten bitten, sondern als ganz ernst gemeinte Bezeichnung einer Gruppe von Menschen, die in einer im besten Sinne naiven Welt leben, in der auch das Symbol noch etwas ganz Selbstverständliches, etwas durchaus Reales ist –

Hans Christian Andersen: „Sämtliche Märchen“, vollständige Ausgabe in zwei Dünndruckbänden; Winkler Verlag, München; 748 S. und 786 S., 36,80 DM.

ES ENTHÄLT 156 Märchen, darunter so bekannte wie „Däumelinchen“ und „Des Kaisers neue Kleider“, „Die Prinzessin auf der Erbse“ und „Der standhafte Zinnsoldat“, so unbekannte wie „Eine Rose, vom Grabe Homers“ und „Sie taugte nichts“.

ES GEFÄLLT, weil es, in schönes, hellblaues Leinen gebunden, mit den alten Illustrationen von Vilhelm Pedersen und Lorenz Frölich eine bemerkenswerte neue Übersetzung von Thyra Dohrenburg verbindet, die manchen Staub abschüttelt und die Märchen dadurch glänzen läßt wie neu (wenn auch dieser oder jener Märchen freund sich zunächst wundern dürfte, einen alten Bekannten wie „Das häßliche junge Entlein“ auf einmal unter dem Namen „Das häßliche Entenküken“ wiederzufinden). Ein Nachwort und einige Anmerkungen von Erling Nielsen geben diesen beiden schönen Bänden beinahe den Rang einer „kritischen Ausgabe“, ohne daß sie das ganz unwissenschaftliche Vergnügen an dem größten Märchenerzähler unserer Welt beeinträchtigten, -a.f.