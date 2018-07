Wer sich nicht um möglichst faire und gerechte Studien-Beschränkungen bemüht, überläßt dem Zufall die Auslese

Von Wolfgang Clemen

Zu den aktuellen Fragen der Hochschulreform, die jetzt – im Anschluß an eine Denkschrift des Bundesinnenministeriums – glücklicherweise auch eine breitere Öffentlichkeit interessieren, veröffentlichen wir heute einen Beitrag des bedeutenden Münchner Anglisten Prof. Dr. Wolfgang Clemen.

Die in diesem Semester erneut und verschärft zu Tage getretene „Überfüllung“ der Universitäten gehört zu jenen Situationen, in deren – wie man zu sagen pflegt – guter Rat teuer st. Den Beteiligten ist es zwar ganz klar, daß es so nicht weitergehen kann und daß zumal in den „Massenfächern“ Verhältnisse sich ergeben, die ein sinnvolles Studieren unmöglich machen und die akademische Ausbildung ernstlich in Frage stellen. Auf der anderen Seite aber wehrt man sich mit guten Gründen gegen einen numerus clausus der ohne Ungerechtigkeiten gar nicht zu verwirklichen wäre und Unbegabte wie Begabte ausschließen würde.

Hört man sich die Argumente gegen den numerus clausus zunächst einmal an, so muß man sie recht überzeugend finden. Ein pauschaler numerus clausus – also: die Festsetzung einer Höchstziffer für jede Hochschule je nach der Kapazität – ist schon deswegen sehr fragwürdig, weil damit auch diejenigen Fächer, die überhaupt nicht überfüllt sind und Nachwuchs sogar dringend brauchen, getroffen würden.

Und nach welchem Maßstab will man die Universitätszulassung regeln?

Nach den Abiturnoten? „Unmöglich“, rufen die Psychologen, denn die Aussagekraft der Abiturnoten ist nun einmal begrenzt und wird vor allem dort fraglich, wo es sich, wie bei Medizin und Jurisprudenz, um Fächer handelt, die auf der Schule keine eigentliche Entsprechung haben.