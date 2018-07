Der Umsatz der niederländischen Philips-Gesellschaft (N. V. Philip’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven/Niederlande) bat sich in den ersten drei Quartalen 1959 (1. Januar bis 30. September) gegenüber der gleichen Zeit 1958 um rund 15 v. H. auf 2774 (2402) Mill. hfl erhöht. Nimmt man Vergleich die Zwölfmonatsperiode (1. Oktober 1958 bis 30. September 1959), so kommt der Umsatz mit 3967 Mill. hfl nahe an 4 Milliarden hfl heran. Der Reingewinn für die neun Monate 1959 (nach Abzug der Steuern) beträgt rund 210 (Vergleichsmonate 1958: 151) Mill. hfl, das sind bezogen auf den Umsatz 7,6 (6,3) v. H., bezogen auf das Eigenkapital 13,7 (11,6) v. H. Wie es in dem Quartalsbericht der Philips heißt, wurden bei der Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses für die neun Monate 1959 die üblicherweise am Ende des Geschäftsjahres erfolgenden Rückstellungen anteilmäßig berücksichtigt. Die Verwaltung der N. V. Philips Gloeilampenfabrieken hat beschlossen, für 1959 eine Interimsdividende von 6 v. H. auf die Stamm- und Vorzugsaktien zu verteilen. Die gleiche Interimsdividende wird von der N. V. Gemeenschappelijk Berit van Aandeelen Philips Gloeilampenfabrieken verteilt (zahlbar ab 5. Januar 1960), deren Aktien seit Mai 1958 an deutschen Börsen gehandelt werden.

Fast gleichzeitig wurden in diesen Tagen erstmals die Aktien der Odol Argentina S. A. und der Borgward Argentina S. A. an der Börse Buenos Aires notiert. In beiden Fällen handelt es sich um argentinische Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen, die in Argentinien in Gemeinschaft mit Kapitalien dieses Landes Neugründungen vorgenommen haben, Die Aktien der beiden Gesellschaften haben einen Nennwert von 100,– Pesos. Bei großem Umsatz (täglich zwischen 5000–6000 Aktien) wurden die Aktien der Odol Argentina erstmals mit 280 v. H. notiert und stiegen nach wenigen Tagen auf 300 v. H. Die Aktien der Borgward Argentina wurden erstmals mit 145 v. H. notiert und stiegen noch am Tage der ersten -Notierung, bei einem Umsatz von 12 550 Aktien, auf 155 v. H.