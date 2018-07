Von Ludwig Marcuse

Des ist, scheint mir, der größte Skandal dieses amerikanischen Jahrzehnts. Leider bewegt er mehr die Gemüter als das Denken. Wie oft: eine moralische Entrüstung verdeckt eine tiefer liegende Unmoral. Vielleicht ist sie nicht nur auf diesen Kontinent beschränkt. Auf jeden Fall haben wir es hier mit der amerikanischen Version zu tun.

Der Fall, der in diesen Wochen enthüllt wurde, ist auch außerhalb Amerikas nicht unbekannt geblieben. Einige der beliebtesten Sendungen des amerikanischen Fernsehens – die 64 000-Dollar-Frage und ähnliche Programme, in welchen Lehrer, Offiziere, Köche und Schuljungen mit stupendem Wissen prangten und 64 000, 129 000, in einem Fall sogar über eine viertel Million Dollar einheimsten – erwiesen sich zum größten Teil als Schwindel. Die Fragen und Antworten waren vorher den Siegern bekannt. Und da die ganze Nation teilnahm, wurde die ganze Nation hinters Licht geführt.

Die Übermenschen des Bescheidwissens haben in den Jahren 1956 bis 1958 eine derartige Attraktion ausgeübt, daß man ohne Übertreibung sagen kann: das Herz der Nation schlug für sie. Selbst ehemalige Europäer, in Ehren ergraut, konnte man an bestimmten Abenden nicht anrufen, weil sie entweder schon bei der Vorfreude waren oder gar schon atemlos mittendrin im Programm oder immer noch im Nachgenuß schwelgten. Die bestbezahlten amerikanischen Helden der letzten Jahre waren nicht Film-Stars, nicht einmal Baseball-Spieler, sondern Leute, die genau wußten, welche Weine man zu welchen Gerichten bei den Diners der Marie Antoinette getrunken hatte oder welcher Spitzname bestimmten Flugzeugen im letzten Weltkrieg gegeben worden war. Ein besonderes Vergnügen machte man sich daraus, die Aristotelesse des Fernsehens nicht so sehr auf ihrem Fachgebiet zu prüfen als in ihren Hobbys. Eine Rechtsanwältin kannte die großen Tage des Boxens aus dem Effeff.

Es stellte sich also heraus: April! April! Die Nation hatte Götter angebetet, die keine waren. Das nimmt die gefoppte Gemeinde immer sehr übel. So entstand einst (zum Beispiel) der berühmte weltgeschichtliche Skandal, den man, nach der Funktion seiner Richter, die „Aufklärung“ nennt. Wie damals durchschauten jetzt plötzlich Millionen, was bis dahin nur Eingeweihte wußten, besser: was bis dahin nur einzelne sich klarmacht hatten.

Was wurde nun klar? Der Zusammenhang zwischen der Anpreisung von Waren und der Verbreitung einer Kultur (um es zunächst ganz allgemein zu sagen). Die amerikanischen Fernseh-Stationen sind in den Händen privater Gesellschaften. Sie verkaufen Zeit an Firmen, die in dieser Zeit für ihre Waren Propaganda machen. Damit Leute zuhören, brauchen sie attraktive Programme, die möglichst viele Zuschauer anziehen und möglichst wenige kränken. So engagieren die Kaufleute Produzenten, welche diese Attraktionen herzustellen haben. Eine der größten war in den letzten Jahren dieser Ringkampf: Wer weiß was? Wer weiß noch mehr? Die Firmen zahlten für diese Sport-Nummern ausgiebig, weil alle dabei waren. Wenn das letzte dieser Programme verschwunden sein wird, haben die Rundfunk-Gesellschaften achtzig Millionen Dollar verloren.

Es war für alle Beteiligten ein glänzendes Geschäft. Die Fernseh-Korporationen hatten diese achtzig Millionen. Die Kurse der angepriesenen Firmen gingen in mächtigen Sprüngen in die Höhe. Die Hersteller der Veranstaltungen verdienten klotzig; eine solche Produktion brachte den beiden Chefs 2,2 Millionen Dollar, Die beteiligten Helden der Bildung wurden in wenigen Wochen steinreich. Ein Dreizehnjähriger ergatterte 242 600 Dollar. Dem Publikum ging es großartig.