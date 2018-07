Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unbeliebte Preussag-Aktien?

Auf Grund der seinerzeit von allen Seiten ausgesprochenen Empfehlungen haben meine Frau und ich jeweils für 400,– DM Preussag-Aktien erworben. Ich habe bisher geglaubt, mit dem Erwerb dieser Aktien eine gute Anlage getätigt zu haben. Das Verkaufsangebot sowie der kürzlich veröffentlichte Börseneinführungsprospekt führten auch aus, daß es sich bei der Preussag um einen Konzern mit einer großen Breitenstreuung handelt, die eine ausgeglichene Beschäftigung gewährleistet.

In der letzten Zeit sind mir jedoch bezüglich der Bonität meiner Anlage häufig Bedenken gekommen, und zwar auf Grund folgender Überlegungen:

1. Bei der Zeichnung der Preussag-Aktien zum Kurse von 145. v. H. im März dieses Jahres notierten beispielsweise die Aktien der Hoesch AG sowie der Klöckner-Werke ebenfalls etwa 145 v. H. Bei der Festsetzung des Ausgabekurses auf 145 v.H. mußten bei der Privatisierung doch Überlegungen stattgefunden haben, die den Wert der Preussag dem der vorgenannten Gesellschaften gleichsetzten.

Am 13. November 1959 lauteten die Kurse für Hoesch Und Klöckner 253 v. H. bzw. 262 v. H., während Preussag nur 207 v. H. notierte. Sollten diese Werte plötzlich so viel besser geworden sein, obwohl die Preussag in dem bereits erwähnten Börseneinführungsprospekt zum Ausdruck bringt, daß sie dem diesjährigen Geschäftsergebnis auch nicht unzufrieden ist. Oder sollte der seinerzeitige Ausgabekurs vielleicht doch zu hoch angesetzt sein?

2. Meines Wissens ist die Preussag bisher noch in keinem Investmentfonds enthalten, obwohl gerade diese „Volksaktie“ für einen Investmentfonds, dessen Zertifikate, doch hauptsächlich von kleinen Leuten erworben werden sollen, besonders geeignet wäre. Mich wundert besonders, daß nicht Investa, Fondak, Adifonds usw. Preussag-Aktien enthalten, obwohl doch Vorstandsmitglieder der Banken, die diesem Fonds nahestehen, dem Aufsichtsrat der Preussag angehören. Mir ist bekannt, daß die Investmentgesellschaften am Grund der Kapitalmarktlage der letzten Wochen keine großen Neuanlagen tätigen konnten; mich wundert jedoch, daß sich, nicht einmal kleinste Beträge von Preussag-Aktien in diesen Fonds befinden. W. K., Hamburg

Antwort: Obgleich Ihre Überlegungen an und für sich durchaus verständlich sind, bewegen sie sich nicht überall in richtigen Bahnen. Zanächst brauchen Sie natürlich keine Bedenken hinsichtlich der Bonität Ihrer Preussag-Aktien haben: Einmal geht es der Preussag glänzend, zum anderen erfordert es das politische Prestige der Bundesregierung, daß mit diesen Papieren nichts passiert. Natürlich machen die Preussag-Kurse die tendenziellen Kursschwankungen jeweils mit.