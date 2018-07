Zum erstenmal seit Kriegsende war im Wirtschaftsjahr 1958/59 die westdeutsche Zuckerproduktion größer als die Absatzmöglichkeiten. Etwa 15 Prozent der diesjährigen Produktion von 1,72 Mill. Tonnen Zucker bleiben deshalb unverkauft. Da aber die Ernteaussichten für 1959/60 nicht so günstig sind, rechnet man damit, daß der Überhang bereits im nächsten Wirtschaftsjahr verschwindet. Von dieser Entwicklung werden auch Geschäftsergebnis und Bilanz der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, für den Jahresabschluß 1958/59 (30. 6.) bestimmt. Die Rüben Verarbeitung der neun Werke der Gesellschaft stieg um 38 v.H. auf 33,68 Mill. Doppelzentner und die Zuckererzeugung bei nahezu unverändertem, Zuckergehalt der Rüben von 4,11 auf 4,81 Mill. dz. Demgegenüber nahm der Zuckerabsatz nur von 4,09 auf 4,11 Mill. dz zu, wobei sich allerdings der Anteil der Kleinpackungen von 20 auf 25 v. H. erhöht hat.

Trotz der Stagnation im Absatz konnte die Gesellschaft den Gesamtumsatz um 8 v. H. auf 470 Mill. DM steigern, da im Jahr zuvor die Werklohnmenge, für die nur die Raffinationsspanne vereinnahmt wurde, um 257 000 dz größer war als 1958/59 Dieser Umstand trug wesentlich zu, einer Verbesserung des Betriebsergebnisses bei, so daß der Hauptversammlung zu der unveränderten Dividende von 12 v.H. noch ein Bonus von 2 v. H. auf das Kapital von 66 Mill. DM vorgeschlagen wird.

Durch die Übernahme des Vermögens der zum 1. Juli 1958 umgewandelten Zuckerfabrik Rheingau AG hat sich die Bilanzsumme insgesamt um 40,2 auf 265 Mill. DM erweitert.

Obwohl bereits im abgelaufenen Wirtschaftsjahr die Zuckerproduktion den Absatz überstiegen hat, beabsichtigt die Gesellschaft noch eine zehnte Zuckerfabrik in Niederbayern zu bauen und schlägt zu deren Finanzierung der HV eine Erhöhung des Aktienkapitals um 6 auf 72 Millionen DM vor, wobei die jungen Aktien den Aktionären im Verhältnis 11 : 1 zum Kurs von 250 v. H. angeboten werden sollen. Die Notwendigkeit. einer neuen Fabrik wird damit begründet, daß die Dauer der Rübenverarbeitung zu lang sei – sie dauerte im Geschäftsjahr 1958/59 über 127 Tage – und auf 95 bis 100 Tage verkürzt werden müsse, um das Risiko witterungsbedingter Rübenverluste zu vermindern und die Ausbeuteverluste der Fabriken zu senken. Außerdem, so argumentiert die Verwaltung, seien die süddeutschen Länder noch heute Zuckerzuschußgebiete und wie kein anderes Land für die weitere Ausdehnung des Rübenanbaues prädestiniert. Andererseits strebt die Gesellschaft innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Süddeutschen Zuckerwirtschaft allerdings eine Verschiebung der „Demarkationslinie“ gegenüber den niedersächsischen Werken nach Norden an, da diese Werke unter Nichtbeachtung der Zuckergesetzgebung nach Süden vorgedrungen seien. Aus dem gleichen Grund setzt sich die Gesellschaft für eine Erhöhung des im Rahmen des Frachtenausgleichs von den Werken selbst zu tragenden Transportkostenanteil von 20 auf 25 v.H. ein, um eine bessere Transportökonomie und einen „disziplinierteren Wettbewerb“ in den verschiedenen Absatzgebieten zu erreichen. C. D.