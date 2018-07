In der Reihe der „Schriften zur angewandten Wirtschaftsforschung“, die von Prof. Walther G. Hoffmann-Münster (bei Mohr-Siebeck) herausgegeben wird, ist vor kurzem eine Studie über „Das deutsche Volkseinkommen 1851 – 1957“ erschienen (Mitverfasser Prof. J.Heinz Müller-Fieiburg/Br.). Entsprechend, den vorhandenen Quellen beschränkt sich das Buch darauf, die Zahler der Verteilung des Volkseinkommens wiederzugeben, da für den größten Teil der zurückliegendem Zeit keine brauchbaren Angaben für die Entstehung des Volkseinkommens zu gewinnen sind – auch nicht durch Schätzungen – und ebensowenig für dessen Verwendung. Auch bei dieser Beschränkung auf die sogenannte Verteilungsrechnung bleiben die sachlichen und methodischen Schwierigkeiten groß; aber es ist den Verfassern und ihren Mitarbeitern gelungen, diese Probleme zu meistern, so daß nun – erstmalig – eine geschlossene Zahlenreihe für einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren zur Verfügung steht.

Was an früheren Schätzungen aus dem Zeitraumvon 1890 bis 1914 zur Verfügung steht, ist naturgemäß berücksichtigt und fügt sich dem neugewonnenen Bilde gut ein. Es handelt sich bei diesen früheren Arbeiten insbesondere um Schätzungen des Statistischen Reichsamtes, weiter um solche: von Helfferich und Windder, von May und neuerdings – zeitlich bis 1860 zurückgreifend – von Jostock. Die Zahlen zeigen, daß sich das Volkseinkommen im Zeitabschnitt von 1851 bis 1931 insgesamt (nominal) etwa verfünffacht hat; je Kopf gerechnet ergibt sich, freilich noch nicht einmal eine Verdreifachung. Dabei ist das Je-Kopf-Einkommen zwischen 1891 und 1913, also in gut 20 Jahren; prozentual etwa gleich stark gestiegen, wie vorher in den 40 Jahren zwischen 1851 und 1890. Nach dem zweiten Weltkrieg ist (im Gebiet der Bundesrepublik – andere Zahlen fehlen) das Einkommen, je Kopf gerechnet, etwa dreimal so hoch wie für das Reichsgebiet im Zeitabschnitt 1911113. Damit wird nun der zehnfache Betrag dessen erreicht, der für die Zeit vor etwas mehr als hundert Jahren angenommen werden muß.

Dabei handelt es sich also um reine Nominalwerte; hier ist. „Mark gleich Mark“. Das reale Einkommen hat sich, wie die vorstehende Graphik plastisch zeigt, in einem sehr viel mäßigeren Tempo entwickelt. Für die Ermittlung der realen Werte der letzten Jahrzehnte, zurück bis 1913, ergab sich keine besondere Schwierigkeit, da hierbei auf den durchlaufend vorhandenen Index der Lebenshaltungskosten zurückgegriffen werden konnte. Für die weiter zurückliegenden Jahrzehnte hat man sich, da ein Lebenshaltungsindex fehlt, (und auch nicht zu gewinnen ist), mit einem ziemlich einfach zusammengestellten Großhandelsindex beholfen, in dem landwirtschaftliche Erzeugnisse und Kolornialwaren mit hoher Gewichtung (62 v.H.) berücksichtigt sind, und ähnlich Textilien (mit 20 v.H.); die übrigen Posten entfallen auf Kohle, Eisen, und Holz. Das mag ein verhältnismäßig grobes Verfahren sein, aber es erfüllt immerhin seinen Zweck. G. K.