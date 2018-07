Inhalt Seite 1 — Ein Abgeordneter zweifelt an der Justiz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Attacke des Dr. Brentano-Hommeyer – Der Staat soll bei Fehlurteilen Schadenersatz leisten

gk, München

Der Bayernpartei-Abgeordnete Dr. Karl Brentano-Hommeyer spricht eine heftige Sprache, auch im Parlament. Ende vergangener Woche erklärte er vor dem Rechts- und Verfassungsausschuß: „Auf Grund meiner Erfahrungen habe ich kein Vertrauen mehr zur bayerischen Justiz. Ich kenne zwar viele Richter, die ich als anständige Menschen sehr schätze – auch ein Vetter von mir ist ein hoher Richter –, aber ich habe es nicht für möglich gehalten, daß das Oberste Landesgericht ein nach Auffassung meiner Anwälte hanebüchenes Urteil fällt.“ Kurzum: seine frühere Hochachtung vor dem obersten bayerischen Landesgericht sei zum Teufel. „Ich werde mich hüten, noch einmal die Gerichte um Schutz zu bitten, wenn ich nicht unbedingt dazu gezwungen bin.“

Vor dem Abgeordneten lag die Beilage 893: „Gesetzliche Regelung von aus Fehlurteilen entstandenen Schäden.“ Der unter diesem Titel gedruckte Antrag lautete, die Staatsregierung möge ein Gesetz vorlegen, „wonach im Falle offensichtlicher Fehlurteile vom Gericht letzter Instanz der durch ein solches Urteil Geschädigte vom bayerischen Staat Schadenersatz verlangen kann“. Der Antrag war außer von dem praktischen Arzt Dr. Brentano-Hommeyer noch von zwei Juristen der BP-Fraktion unterzeichnet.

Brentano-Hommeyer betonte, daß dieser Antrag „durch eigene Erfahrungen mit der bayerischen Justiz veranlaßt wurde“. Es sei wohl nicht das Schlechteste, so meinte er, wenn ein Abgeordnete im Parlament auch eigene Erlebnisse verweiten könne und nicht immer nur rein theoretisch urteilen müsse. Und Brentano-Hommeyer erzählte den Kollegen sein Erlebnis mit der Justiz.

Zwei junge Burschen hatten die an seinem Haus angebrachten Beleuchtungskörper als Zielscheibe für ihre Schießübungen benutzt. Der Hausherr zeigte die Übeltäter an, und das Gericht sprach sie frei, „weil nicht nachzuweisen ist, welcher von beiden Schützen getroffen hat“. Der Staatsanwalt legte Berufung ein, Brentano trat als Nebenkläger auf Das Oberste Landesgericht aber sprach die Schützen ebenfalls frei und brummte Brentano-Hommeyer Verfahrenskosten in Höhe von 2003 Mark auf. „Und die Rowdys lachten sich ins Fäustchen“, sagte Brentano. Alle Juristen, mit denen er gesprochen habe, hätten so etwas nicht für möglich gehalten und nach Einblick in die Unterlagen nur den Kopf geschüttelt.

Noch schlimmer als ihm sei es Frau Jahn in Landshut ergangen. Diese Frau – so berichtete der Abgeordnete – sei durch Neider vor den Kaci gebracht worden. In drei Instanzen, vom Obersten Landesgericht bestätigt, wurde sie wegen Erbschleicherei zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Nachdem sie die Strafe verbüßt hatte, nahm sich ein wohltätiger Anwalt des Falles an und betrieb ein Wiederaufnahmeverfahren. Erfolg: die Frau wurde – ebenfalls in drei Instanzen – wegen erwiesener Unschuld von der Anklage der Testamentfälschung freigesprochen. Das Urteil hatte für die Frau allerdings nur noch moralischen Wert, denn die Erbschaft, die sie einst rechtmäßig hätte antreten sollen – darunter zwei Häuser – war inzwischen von den falschen Erben verschleudert worden. Die Frau erhielt nur die gesetzliche Entschädigung für die Strafhaft.’