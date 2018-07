Inhalt Seite 1 — Ein Knigge gegen „Pressure Groups“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, im Dezember

Sich über ein „gutes Verhalten“ in der Konjunktur- und Wirtschaftspolitik Gedanken zu machen, ist dem Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Professor Müller-Armack, zu einem lieben Hobby geworden. Seit Jahren feilt er nun schon. an Vorschlägen für einen Knigge über den richtigen Umgang mit dem konjunkturpolitischen Instrumentarium. Der Wissenschaftler Müller- Armack ist fest davon überzeugt, daß für die im nationalen Raum, in Europa und in der Welt periodisch immer wieder neu auftretenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten ausschließlich Verstöße gegen die Prinzipien einer guten Wirtschaftspolitik sowie ein falsches Verhalten in bestimmten konjunkturellen Situationen verantwortlich sind.

Daher möchte er einen „Kodex des guten Verhaltens in der Wirtschaftspolitik“ aufstellen, der als Grundlage für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik dienen und zugleich einen Rahmen abgeben soll, in dem sich die konjunkturpolitischen Entscheidungen der einzelnen Staaten zu bewegen haben.

Mit seinen Ideen steht Müller-Armack nicht mehr allein auf weiter Flur. Erst kürzlich hat der wirtschaftspolitische Ausschuß des Europäischen Wirtschaftsrates (OEEC) seine Bereitschaft bekundet, einen solchen Kodex konkreter Verhaltensregeln aufzustellen. Auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) will nicht länger untätig bleiben. Seit geraumer Zeit finden in Brüssel intensive Expertenberatungen statt, die den Boden für eine Koordinierung der Konjunkturpolitik innerhalb der EWG bereiten und den Artikel 103 des EWG-Vertrages mit Leben erfüllen sollen, der die Konjunkturpolitik der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer „Angelegenheit von gemeinsamem Interesse“ erklärt. Müller-Armack sieht sich nun also auf internationaler Ebene in seinen Absichten bestätigt.

Aber von der Erkenntnis bis zur praktischen Anwendung ist bestimmt noch ein weiter Weg. Denn eine europäisch oder gar weltweit orientierte und koordinierte Konjunkturpolitik setzt voraus, daß sich die Regierungen Abstriche an ihrer bisherigen konjunkturpolitischen Autonomie gefallen lassen müssen. Und welche, Regierung wird sich hier schon gern ihre Flügel stutzen lassen?

Wird sich Frankreich unter de Gaulle, so ist zu fragen, bereit finden, in konjunkturpolitischen Entscheidungen internationalen vor nationalen Erfordernissen den Vorrang zu geben? Aber warum in die Ferne schweifen – auch in der Bundesrepublik wird man der angestrebten internationalen Koordinierung, der Konjunktur- und Wirtschaftspolitik Opfer bringen müssen. Ist die Bereitschaft hierzu vorhanden? Auch Müller-Armack scheint in dieser Hinsicht Zweifel zu hegen. In seinen kürzlich unterbreiteten Anregungen zur Ausarbeitung eines Kodex des guten Verhaltens in der Wirtschaftspolitik bemerkt er, daß sie eine spätere Stellungnahme der Bundesregierung zu, diesem Problem in keiner Weise präjudizieren.

Die Vorsicht des Staatssekretärs ist verständlich. Auch die Bundesrepublik gehört zu den konjunkturpolitischen Sündern. Wenn Müller-Armack unter anderem dafür plädiert, daß in einem Lande mit überdurchschnittlicher Expansion, dessen Entwicklung also durch starke Anspannungen am Arbeitsmarkt und durch allgemeine Preisauftriebstendenzen gekennzeichnet ist, das Inlandsangebot erweitert werden muß, so ist das eine höchst konsequenzenreiche Empfehlung. Denn sie läuft auf nichts anderes hinaus als auf die Öffnung der Einfuhrschleusen – ein Vorhaben, das in bestimmten Wirtschaftskreisen der Bundesrepublik sofort auf heftige Ablehnung stoßen wird.