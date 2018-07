Mit einem vielversprechenden Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr der Klöckner-Werke AG, Duisburg, konnte Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Günter Henle in der Hauptversammlung des Unternehmens den Jahresabschluß für das noch sehr trübe Geschäftsjahr 1958/59 verschönen. Das gilt nicht nur für die Betriebszahlen, die im letzten halben Jahr beim Stahl wieder so glänzend sind, daß sie die Schatten der Kohle überstrahlen, sondern auch für die Dividendenaussichten. Die Klöckner-Aktionäre könnten sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, daß sie der Dividendensatz im kommenden Jahre nicht enttäuschen werde, betonte der Aufsichtsratsvorsitzer. Das ist eine Absage an die konstanten acht Prozent bei Klöckner, die nicht nur – wie in 1958/59 –, das Ergebniseines Flautenjahres waren, sondern auch in den früheren, besseren Geschäftsjahren im Hinblick auf die ungewöhnlichen Investitionen geschluckt werden mußten.

Diesmal war es indessen nicht schwer für die Verwaltung, die Ausschüttung von wieder 8 v. H. zu verteidigen, da das Unternehmen mit beiden Beinen – sowohl mit der Kohle als auch mit dem Stahl – in der Flaute stand. Die im Frühjahr angelaufene Stahlkonjunktur hat den jetzt vorliegenden Geschäftsabschluß bei Klöckner – über den wir bereits ausführlich berichtet haben – wegen des frühen Bilanzierungstermins (30. 6.) nicht mehr entscheidend beeinflussen können. Das sahen auch die Anteilseigner ein, die mit 99,8 v. H. des anwesenden Kapitals den Dividenden Vorschlag gebilligt haben. Daß trotzdem ein bekannter Kleinaktionär Protest zu Protokoll erklärte, was er übrigens global bei allen Tagesordnungspunkten wiederholte, war mehr als eine Frage seines eigenen Geschmacks, denn als berechtigte Kritik an dem vorgelegten Abschluß anzusehen.

Der Stahl fährt wieder 1. Klasse. Das ist die erfreulichste Feststellung für den Klöckner-Konzern, dessen eigentlicher Schwerpunkt auf der Eisen- und Stahlseite liegt. Dr. Henle konnte in seinen Ausführungen darauf hinweisen, daß die Klöckner-Gruppe jetzt sogar noch besser dran ist als der Durchschnitt der westdeutschen Stahlerzeuger. Die Auftragseingänge bei der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie sind im 3. Quartal 1959 gegenüber dem Vorjahr um 57 v. H., allein aus dem Inland um 63 v. H., gestiegen. Im Bereich der Klöckner-Werke ist sogar ein Zuwachs um entsprechend 64 und 86 v. H. erzielt worden. Auch an diesen Erfolgszahlen hat die Hütte Bremen wieder ihren Anteil. Wie Dr. Henle bekannt gab, ist Bremen jetzt mit 15 v. H. am Konzernumsatz beteiligt. Der Anteil wird sich mit dem weiteren Ausbau der dortigen Anlagen – der neue Bauabschnitt ist eingeleitet worden – steigern. Die Zukunft der Klöckner-Gruppe liege zu einem guten Teil am Wasser, sagte der Aufsichtsratvorsitzer. Er bestätigte damit erneut die Richtigkeit der Großinvestitionen in Bremen, die auch den Aktionären in der Vergangenheit Opfer abverlangt haben, aber jetzt auch für sie auszuzahlen beginnen. In den nächsten beiden Jahren werden die Klöckner-Investitionen niedriger ausfallen können, sie werden sich im Rahmen der Abschreibungen halten. Deswegen verneinte die Verwaltung auch wiederum die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung.

Die Hauptversammlung, welche die Vorschläge der Verwaltung jeweils mit über 99prozentiger Mehrheit – trotz Nolds Protest – billigte, hatte auch die Mitglieder des auf 21 Mann erweiterten Aufsichtsrats neu zu wählen. Hierzu erhob sich, zum Teil aus Sparsamkeitserwägungen, eine geringe Opposition. Sie richtete sich auch gegen die Absicht der Verwaltung, bei den bisherigen Tochtergesellschaften paritätisch besetzte Beiräte zu bilden. Als neue Aufsichtsratmitglieder wurden auf die Anteilseignerseite Professor Dr.-Ing., Dr.-Inf. E. h. Arnold Agatz, Dr. Dr.-Ing. E. h. Heinrich Wisselmann und Rechtsanwalt Otto Weinkamm gewählt. Ingrid Neumann