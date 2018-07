Persönliche Erinnerungen des Kremlherrn – Aus Ansprachen, und Interviews

Von W. Leonhard

Sowjetische Parteiführer sprechen fast immer im offiziellen Parteijargon. Persönliche Erlebnisse erwähnen sie fast nie. Nur einer tut es: Nikita Chruschtschow. Seit 1955 würzt er seine Reden und seine Interviews hin und wieder mit persönlichen Erinnerungen. Gewiß sind diese Reflexionen meist zweckgebunden und dienen der Erhärtung einer politischen These. Aber es ist nicht uninteressant festzustellen, woran sich Chruschtschow häufig erinnert – und wie er seine eigenen Erlebnisse darstellt.

Dreimal hat Chruschtschow bisher seine Jugend erwähnt. Beim Besuch der österreichischen Regierungsdelegation im April 1955 scherzte er: „Mein Vater hat sich sein ganzes Leben lang die größte Mühe gegeben, um Kapitalist zu werden; ich hab ihm als Bub dabei geholfen. Aber Gott sei Dank hatten seine Bemühungen keinen Erfolg.“

Ein Jahr später, beim Besuch der französischen Sozialisten in Moskau im Frühjahr 1956 erzählte Chruschtschow: „Ich bin der Sohn einer Bäuerin und eines Arbeiters. Mit neun Jahren verdingte ich mich in einer Fabrik, der Fabrik eines Franzosen namens. Fournier. Ich bin kaum drei Jahre zur Dorfschule gegangen. Nach dem Bürgerkrieg studierte ich an der Arbeiterfakultät, dann setzte ich meine Studien in der Partei fort.“

Kuhhirt und Kumpel

Auch in seinem Gespräch mit Averell Harriman betonte der Sowjetpremier seine proletarische Herkunft. „Ich begann meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, daß ich für einen deutschen Gutsbesitzer Kühe hütete.“ An dessen Namen erinnere er sich leider nicht mehr, aber er sei „so ähnlich wie Grünfeld“ gewesen. „Danach arbeitete ich in den Kohlengruben, die einem französischen Kapitalisten gehörten, und dort blieb ich bis zur Revolution.“