J. B., Wien, im Dezember

In diesen Wochen ist – merkwürdigerweise zum erstenmal – den Österreichern ganz klargeworden, daß ihre Souveränität auf der Grundlage einer immerwährenden Neutralität mit einer sowjetischen Hypothek belastet ist. Die neue Erkenntnis ergibt sich aus der Haltung gegenüber der EWG, aus dem Beitritt zur Kleinen Freihandelszone (EFTA) und mehr noch aus der rhetorischen Begleitmusik mit ihren erschreckenden unnötigen Dissonanzen.

Es besteht kein Zweifel darüber, daß Österreich in seiner Außenpolitik außerordentlich behutsam operieren muß; und die Wirtschaftspolitik steht nun einmal gerade gegenwärtig in einer besonders engen Beziehung zur Außenpolitik. Die Wirklichkeit zeigtdeutlich, wohin Österreich gehört: mehr als die Hälfte seines Außenhandels vollzieht sich mit den Ländern, der EWG. Die Bundesrepublik Deutschland ist mit weitem Abstand der wichtigste Lieferant und Kunde zugleich; nur ein Achtel des Warenaustausches entfällt auf die Staaten der EFTA und ebenfalls ein Achtel auf den Osthandel.

Bis vor kurzem glaubte man, sich noch alle Möglichkeiten offenhalten zu können. Noch Ende September hatte der Leiter des österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, Professor Frenz Nemschak, in einem Vortrag vor dem Kongreß des österreichischen Gewerkschaftsbundes mit wirtschaftlichen, aber auch völkerrechtlichen Argumenten zu beweisen versucht, daß eine enge Zusammenarbeit Österreichs mit der EWG notwendig und möglich sei. Die Optimisten wollten aus den Ausführungen die Aussicht auf eine besondere österreichische Kompromißformel für eine solche Zusammenarbeit schließen. Von einem Beitritt war nicht die Rede, wohl aber von einer „Assoziierung“.

Kurz vor den entscheidenden Verhandlungen in Stockholm und ohne daß die österreichische Öffentlichkeit ausreichend unterrichtet worden wäre, kam es plötzlich zu einem großen Umschwung. (In der Zwischenzeit war allerdings ein Staatsbesuch in Moskau erfolgt.) Der Obmann der Sozialistischen Partei Österreichs, Vizekanzler Dr. Bruno Pittermann, hat sich scharf gegen einen Beitritt zur EWG ausgesprochen; er sieht darin die „Gefahr eines neuen Anschlusses wenn auch nicht an einen Staat, so doch an eine Staatengruppe. Vorher waren auch andere Äußerungen gefallen, die eine Verbindung Österreichs mit dem „internationalen Bürgerblock“ der EWG auch von parteiischen Standpunkt der Sozialisten aus als unerwünscht darstellten.

Die österreichische Bundesregierung hat den Beitritt zur EFTA als den zur Zeit einzig möglichen Schritt erklärt. Es wird die Hoffnung und eine multilaterale Assoziation zwischen EFTA und fragt, ausgesprochen – wobei man sich allerdings fragt, weshalb ein gemeinsames, multilaterales Zusammengehen (mit Österreich als Partner sein muß, während eindeutig neutralitätsgerecht sein muß, während andererseits jede bilaterale Zusammenarbeit offenbar neutralitätswidrig sein soll.

Die Völkerrechtler sind, soweit sie sich in dieser heiklen Lage zu Wort gemeldet haben, unterschiedlicher Auffassung. Der Innsbrucker Staatswissenmenhang Felix Ermacora spricht im Zusampolitischen mit dem Beitritt zur EFTA von einer politischen Tarnung von Sonderinteressen, verschen auf die Mitgliedschaft des neuen österreichischen Vertragspartners Großbritannien in der NATO und fragt, warum die Verflechtung für österreichischen Wirtschaft mit der englischen für die österreichische Verflechtung weniger gefährlich sein soll als die Atlantikpaktes. mit anderen Mitgliedstaaten des Atlantikpaktes.