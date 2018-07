Inhalt Seite 1 — Poetische Weltgehilfen am Werk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Hellwig

Die Kunst Ernst Kreuders bestätigt die Vermutung, daß Prosa gegenüber der Lyrik die angestrengtere Leistung sei. Seine Begabung, das Wesen unserer Lage durch Einbeziehung in das Märchenhafte deutlich werden zu lassen, ist ein Sonderfall im Schrifttum der deutschen Gegenwart. Seine Bücher ergänzen einander im Sinne der von ihm verkündeten „zyklischen Unaufhörlichkeit“, die er der linearen Fortschrittsfiktion entgegensetzt. Sie erweitern die Erkenntnisse, die Grundanschauungen ihres Autors in Form einer spiralerihaften Auseinanderentwicklung. Es geschieht mit erstaunlicher Selbstsicherheit. Was Kreuder ist, was er sein will, was er bewirken möchte, das hat etwas ungemein Typisches und erläutert sich gegenseitig von Buch zu Buch. Daß er ein Fabulierer ist, der aus innerem Vorrat schöpft und nicht mit aufgelesenen und weiterentwickelten Anklängen hausiert, erweist sein neues Buch

Ernst Kreuder: „Agimos oder die Weltgehilfen“; Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M.; 404 S., 19,80 DM.

Gerade in diesem Buch, das der Form nach verwildert ist wie der Roman „Godwi“ des Romantikers Brentano, kommt Kreuder zu einer Konklusion seines Gesamtvorhabens, die geeignet ist, auch den Skeptiker in Bann zu ziehen. Die spiegeltiefe Moos- und Spielzeugwelt Kreuders offenbart hier ihre Tendenz, nämlich, eine Werbung gegen die Zeit zu sein. Dem Waldgänger Ernst Jüngers wird der ödgänger entgegengesetzt, der die Selbstbesinnung in menschlich unbefleckten Gefilden sucht. Die entnervende Zielstrebigkeit heutiger Existenz wird abgewertet zugunsten einer rein und sinnenhaft empfundenen, lebensmäßig aufgefüllten Gegenwart. Dem Menschen wird nahegelegt, „die Ziele abzuschaffen.“

So empfiehlt es das Referat eines „ehemaligen Ethnologen“ in Kreuders verkommenem Waldschloß, einem Asyl für Sonderlinge, einer Bewahranstalt für das Wesen des Sandes und des Wassers, der Bäume und der Tiere. In diesem Schloß residiert der Schriftsteller Schreiber, der von seinen Geschöpfen telefonisch angerufen wird, sie gleichsam „fernlenkt“, ihre Lebensgeschichten einsammelt und zu einer Bibliothek des Seins verbindet. Denn er ist zugleich auch der Verleger seiner Geschöpfe.

In seiner Hand sammeln sich die Beziehungsfäden, Marionettendrähte, die Bilder und die Ereignisse aus einem weiten Umkreis, der sich vor allem nach dem Balkan hin ausgedehnt, als dem Europagefilde der unbegrenzten Möglichkeiten. Der letzte Krieg scheint in packenden Visionen auf, die Partisanenherrlichkeit (und das Partisanenelend), das Ringen derer, die die Freiheit verteidigten (um sie, mit der Machtübernahme, zu begraben), die Angelegenheiten der Liebe, der Liebessuche und Bestätigung, alles das gelangt in die Hände dessen, der seine Geschöpfe gleichsam auf Geschichtenfang ausschickt, um eine Bestandsaufnahme durchzusetzen, darin sich Details und Panoramen mischen.

Der Entwurf einer Welt, wie sie wäre, wenn wir sie in Ruhe ließen, wird uns zur Begutachtung vorgelegt.