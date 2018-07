Eine beabsichtigte Provokation Von Thilo Koch

Ewig und stark ist das Bedürfnis nach Kitsch. Roter Plüsch, vergoldete Putten, Portieren, schwer von Staub, Allegorien. Vier Ränge, der abgeschabte Sitz im Abonnement und durchs Theaterglas wer? Die Sopranistin, pro Abend tausend Mark (mindestens); Quellungen, Wallungen, Doppelkinn, wimpernklimpernder Augenaufschlag, Gold in der Kehle. Rüstige Mittfünfzigerin stellt Königstochter von achtzehn dar. Koloratur. „O herbes Schicksal!“ O holde Kunst. O süße Verfettung, o falsche Kostbarkeit, kein echtes Wort in den antikischen Kulissen. Trompetete, gesäuselte Gefühlchen,Übersättigung, kein Mensch von Fleisch und Blut auf dieser Opernbühne.

Doch kostet das alles recht viel Geld. Siebeneinhalb Millionen Mark Steuergelder darf zum Beispiel die Städtische Oper in der Kantstraße zu Berlin im Jahr verschlucken. Die Oper ist eben teuer; das Ballett, die Stargagen, das Orchester, die Requisiten. Ei gewiß, ein überladenes Menü ist halt kostspielig. Ist sie nicht zumeist, die Oper, ein Alptraum an Völlerei? Kein Wunder, daß es die wildgewordenen Kleinbürger mit Großmannssucht sind, die sich politisch so gern für die Oper „einsetzen“. Wohl, Wagner ist nicht entwertet, weil Hitler ihn fanatisch schlürfte; aber die Wagner-Oper, ist sie nicht an sich problematisch wegen ihrer philiströsen, Wahlverwandtschaft mit dem totalitären Superkitsch in der Politik?

Prokofieff bleibt so viel oder so wenig, wie er ist, gleichviel ob Chruschtschow in der Loge des Bolschoi-Theaters sitzt. Die Ulanowa ist herrlich, auch wenn der russisch-totalitäre Opernenthusiasmus sie zur Sowjetmillionärin machte. Aber ist da nicht ein bedenklicher Zusammenhang zwischen den musikalischen Lügen der Opernbühne und den politischen Lügen der Machtbühne? Ein ewiger Kulturjammer, daß musikalische Genies in einer bürgerlich romantischen Gesellschaft zuweilen für ihre Kunst keine bessere, ehrlichere Form vorfanden als eben die Oper, diesen Theaterdonner an Reizen und Überreizungen für Auge, Ohr, Verstand, diesen Bombast, der den Zuschauer zu der Ohnmacht des zwanghaften Schluckens einer gestopften Gans verurteilt.

Ein Glas frisches Brunnenwasser – bitte mit Lessing! Und dann die melancholische Feststellung: Opern kann man nur noch hören in fremder Sprache, auf italienisch zum Beispiel. Aber vielleicht sollte man sie einmal aufführen wie Oratorien, Passionen? Vielleicht würde das auch den Gesangsstil entfetten, entzuckern, natürlicher machen, authentischer – so wie wir wieder gelernt haben, Bach authentisch zu spielen. Weg mit Lüge, mit-Zopf und Plunder, faulem Zauber, schlechtem Text. Rein die Musik, bitte!

Und die würde dann nicht mehr Millionen verschlingen, die anders so schrecklich fehlen, zum Beispiel bei den Lehrergehältern, den Schulbauten, den Studentenstipendien, den Forschungsaufgaben, den öffentlichen Bibliotheken. Wieso denn lassen wir uns die Kultur in ein muffiges Museum verwandeln?

Ewig und stark ist das Bedürfnis nach Kitsch. Aber wird denn nicht genug davon angeboten, im Kino, im Kiosk, überall? Darf man in diesem Umfange öffentliche Gelder dafür ausgeben und das, wie im Falle Oper, für eine Kulturtat halten?

(Wir wissen, daß der Autor weit über das Ziel hinausschießt. Aber ist da überhaupt ein Ziel?)