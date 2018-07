Inhalt Seite 1 — Stürmisches, ritterliches Morgenland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim – Schwarzbach

In der Manesse-Bibliothek hat alte morgenländische Poesie und Erzählkunst eine besonders liebevoll betreute Heimstatt. Das hervorragendste Zeugnis dafür legt die zweibändige Ausgabe der Geschichten aus 1001 Nacht ab, die die brauchbarste und am besten nacherzählte Auswahl dieser Stoffe darstellt, die es gibt. Das wohl hübscheste Bändchen in dieser Reihe der Weltliteratur sind

Nizami: „Die sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen“, aus dem Persischen von R. Gelpke; mit 12 persischen Miniaturen; Manesse-Verlag, Zürich; 300 S., 11,50 DM.

Dieser persische Dichter Nizami, ausgesprochen Nesamí, lebte von 1141 bis 1202 n. Chr. in dem jetzt russischen Transkaukasien (was den Sowjets vermutlich Anlaß gibt, ihn für einen Russen zu erklären) und gilt, mit Hafis und Firdusi zusammen, als einer der Klassiker der persischen Literatur und Schöpfer der iranischen Heldensagen und Liebesromane. Für unser Urteil und Gefühl entstammt er der gleichen Sphäre morgenländischer Fabulierlust und romantischer Ritterlichkeit und Gefühlsüberschwenglichkeit, in der auch die ganze Kunstwelt der 1001 Nächte beheimatet ist – wiewohl Kenner da bedeutende Unterschiede machen.

Nizami fabuliert nicht naiv, sondern dichtet aus einem erlesenen Kunstverstand heraus. Sein Werk der „Sieben Bilder“ (dies der eigentliche Titel), dem unsere sieben Prinzessinnengeschichten als ihr Kernstück entnommen sind, ist in Versen abgefaßt, deren Verbleib im Versgewand fürs Deutsche undenkbar wäre. Diese sieben Prinzessinnengeschichten lassen eine dichterische Reichweite erkennen, deren Bedeutung einem erst nach dem Augenblicksgenuß der Lektüre aufgeht. Es sind Abstufungen darin, die, in abendländischen Literaturbegriffen ausgedrückt, von Boccaccio bis Kafka reichen. Das Barock ihrer morgenländischen Ausdrucksweise enthüllt die ganze Fremdheit und doch Verwandtschaft zu der Gefühls- und Vorstellungswelt etwa unserer Romantik und läßt uns einen wahrhaft bestrickenden Einblick tun in den Rang einer alten Kultur, deren Poesie der unsrigen zu jener Zeit weit überlegen war.

Ähnliches gilt, in noch vermehrtem Maße, von einer Probe georgischer Erzählkunst, die, der persischen geographisch eng benachbart, von uns gleichfalls als morgenländisch empfunden wird und deren Übersetzer sie uns erstmalig aufgeschlossen! hat, von dem Liebesroman eines unbekannten Verfassers:

„Wisramiani, oder die Geschichte der Liebe von Wis und Ramin“; aus dem Georgischen von Kita Tschenkeli; Manesse-Verlag, Zürich; 220 S., 7,70 DM.