Grundkapital 66 Mill. DM. – Namhafte Beteiligung gen: Zuckerfabrik Rheingau AG, Worms, mit 99,3 v. H. am Kapital von 3 Mill. DM; Ziegelwerk Thaldorf GmbH mit 99,68 v. H. am Kapital von 2,5 Mill. DM; Zuckerfabrik Franken GmbH, Ochsenfurt, mit 49 v. H. am Kapital von 6 Mill. DM,

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. h. c. Hermann J. Abs. – Vorstand: Leonhard Fleischberger, Dr. Ludwig Kayser, Dr. Konrad Piatscheck, Carl Otto Flohr (stellv.), Dr. Hans Lauter (slellv.).