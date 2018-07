Siebert-Hilger: Arbeitsrecht. 5. Auflage. Dritte Ergänzungslieferung mit Stand vom 1. 10. 1959. Verlagsgesellschaft „Recht und Wirtschaft“ mbH, Heidelberg, Hauptstraße 45. 42 S., 3,– DM. Der Preis des Gesamtwerts nach neuem Stand: 570 S., 29,70 DM, Plastikordner 5,20 DM. Alle Broschüren können auch einzeln in jeder beliebigen Ansahl bezogen werden. Die Ergänzunglieferung enthält! Broschüre 19 (Arbeitnehmererfindungen) mit den neuen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst. Registerteil: Ergänzungsblätter zum Inhaltsverzeichnis, zur Zeitlichen Übersicht und zum Sachverzeichnis.

Die am 15. September gegründete „Südöl AG für Erdölwirtschaft“, deren Aufgabe die Verlängerung der im Bau befindlichen Pipeline Genua–Aigle (Schweiz) nach Bayern und der Bau einer Raffinerie in Bayern ist, wurde jetzt als „Südpetrol AG für Erdölwirtschaft“ in das Handelsregister eingetragen, da in Bayern bereits eine Gesellschaft mit einem der vorgesehenen Firmenbezeichnung ähnlichen Namen besteht.

Beim Bankhaus I. D. Herstadt KG a. A., Köln (Gerling-Bereich), ist in Anpassung an den gestiegenen Geschäftsumfang das Aktienkapital um 3 Mill. auf 10 Mill. DM erhöht worden. Die neuen Aktien, die voll einzuzahlen sind, werden zum Kurs von 110 v.H. begeben. Die Bilanzsumme der Bank hat sich im laufenden Geschäftsjahr auf mehr als 300 Mill. DM erhöht,

Die Umsatzentwicklung der Carl Mampe AG, Berlin, in 1958/59 war günstig. Es ist gelungen, unseren Marken in verschiedenen ausländischen Staaten Eingang zu verschaffen. die früher für deutsche Liköre kaum in Frage kamen. Es wird die Verteilung einer Dividende von 10 v. H. auf Stamm- und Vorzugsaktien vorgeschlagen.