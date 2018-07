Inhalt Seite 1 — Vertragsbruch ist keine Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war kein Tag wie jeder andere, als der französische Ministerpräsident Debré am vergangenen Sonnabend der Pipeline Sahara-Mittelmeer ihren offiziellen Segen gab. Mit einer stattlichen Mannschaft von Ministern (darunter Pinay, Jeanneney und Soustelle), Technikern, Kaufleuten und Journalisten war Debré nach Hassi Messaoud geflogen, wo seit drei Jahren 50 Bohrtürme errichtet worden sind und von wo aus Ende 1960 14 Mill. Tonnen Erdöl jährlich durch die 650 km lange Pipeline nach Bougie an die algerische Küste gepumpt werden sollen.

Frankreich wird vom nächsten Jahr an 45 v. H. seines Erdölbedarfs mit den leichten und weitgehend schwefelfreien Ölen der Sahara decken und dabei etwa 70 von 350 Mill. Dollar einsparen, die es bisher jährlich für sein Energiedefizit ausgegeben hat. 420 Mill. DM sind bisher in die Anlagen von Hassi Messaoud bis Bougie investiert worden. Ein weiteres fündiges Ölfeld von Edjeleh in der Ostsahara soll mit dem tunesischen Hafen Gabes verbunden werden. Mit mindestens einer Hochdruckleitung sollen ferner die reichen Erdgasvorkommen der Sahara nutzbar gemacht werden. Ob das Erdgas durch eine Leitung von der afrikanischen Küste nach Spanien und weiter nach Marseille gedrückt werden, oder ob es in flüssiger Form von Tankern zu Mittelmeer- und Nordseehäfen transportiert werden soll, ist noch nicht entschieden. In Süddeutschland, ja selbst im Ruhrrevier zeigt man Interesse für das französische Erdgas. Man wird sich aber erst am Bau von Leitungen beteiligen, wenn man den Einstandspreis des Gases kennt. Der ist von Frankreich noch nicht genannt worden.

In Bonn, Rom, Brüssel, Den Haag und Luxemburg liegt dagegen eine Offerte für das Sahara-Öl vor. Vom Jahr 1965 an möchte Frankreich 50 Mill. Tonnen Rohöl (das entspricht dem Wärmewert von etwa 75 Mill. Tonnen Steinkohle) jährlich auf dem Gemeinsamen Markt absetzen. Paris hat vorgeschlagen, ein „Gemeinschafts-Öl“ zu schaffen: Erdöl aus Frankreich, Niedersachsen und Holland soll zoll- und steuerbelastungsfrei den Hauptbedarf der EWG-Länder an flüssigen Brennstoffen und Ölderivaten decken. Erdöl aus Drittländern soll bis auf die zur völligen Bedarfsdeckung notwendige Menge (die so angesetzt werden soll, daß der Wettbewerb „noch“ erhalten bleibt) mit einem EWG-Außenzoll belegt werden.

Dieser zweifellos protektionistische Präferenzvorschlag soll durch das Kompensationsangebot höherer Einfuhren nach Frankreich schmackhaft gemacht worden sein. Auf jeden Fall sind Interessenten aus den Gemeinschaftsländern Beteiligungsverträge bis zu 50 v. H. an den Förder-, Transport- und Raffineriegesellschaften angeboten worden.

Die Bundesregierung hat sich einen Tag vor dem Kanzlerbesuch in Paris in einer Sondersitzung mit den französischen Plänen beschäftigt, ohne endgültig Stellung bezogen zu haben. Man ist in Bonn offenbar gewillt, Frankreich ein gut Teil des Erdöls zu Weltmarktpreisen abzukaufen, wenn die deutsch-französische Verständigung gefestigt und ihre immer noch vorhandenen Reibungspunkte „geölt“ werden könnten. Man sieht aber die Vertragstreue gegenüber den andern Partnern in EWG, OEEC und GATT und anderer internationaler Verträge als sakrosant an. Gegen deutsche Beteiligungen an französischen Erdölgesellschaften wird man nichts einwenden. man scheint es sogar zu begrüßen, wenn sich deutsche Erdölindustrie (die von 1964 an Schutzmaßnahmen entbehren muß und dann nur noch schwer gegen die Weltölkonzerne konkurrieren kann), in der Sahara „sanieren“ würde, anstatt dann staatliche Subventionen für die Eigenförderung zu verlangen.

Die Franzosen sind es, die Kapital und Absatz für ihre neuen Energieprodukte, suchen. Unter Freunden und Kaufleuten wird man Kapital und Absatz nur zu fairen und günstigen Angeboten finden. Ein protektionistisches Erdölmonopol der EWG, das die Ölfirmen der Welt vom Markt verdrängen wollte, dürfte schon, bevor es die Politiker ausgehandelt und paraphiert haben würden, leck sein. Die Kohlenmisere. dieses Jahres sollte hinreichend deutlich gemacht haben, daß in Zeiten des Überangebots an Energie keine nationalen oder internationalen Kartelle sturm- und winterfest gezimmert werden können. Die „Kleinen“ in der EWG, die Sieben der Freihandelszone und nicht zuletzt die USA würden es kaum bei bitteren Vorwürfen bewenden lassen, wenn die Politiker ein deutsch-französisches Arrangement auf ihre Kosten treffen wollten.

Die mutmaßliche Entwicklung dürfte darauf hinauslaufen, daß der Mehrbedarf an Energie der nächsten Jahre vorwiegend mit französischem Erdöl gedeckt wird. An der Ruhr rechnet man mit einem steigenden Angebot französischen Erdöls und Erdgases auf dem Gemeinsamen Markt. Man erwartet von der Bundesregierung und den andern Mitgliedsländern der Montanunion, daß die Kohle- und ölanteile für die Deckung des Energiebedarfs gemeinsam ausgehandelt werden. Das Sahara-Öl ist eine Tatsache, die heimischen Kohlelagerstätten sind aber auch eine Tatsache, an beiden wird man nicht vorbeigehen können.