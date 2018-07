Der Flüchtling Paul Most wollte ein Haus bauen, aber die Amts Verwaltung von Olfen war dagegen

stuck –, Datteln

Zuerst sah ich nur die Risse in der Wand und die feuchten Flecken auf der Tapete. Nach ein paar Minuten fühlte ich auch die Kälte. Sie drang feuchtkalt aus dem Fußboden. Ich fror, obwohl das Feuer im Kanonenofen brannte, und ich beneidete die Bewohner der Baracke – Siedlung Nr. 57 in Olfen – um ihre Wollstrümpfe und Filzpantoffeln. „Da müssen sie erst mal hier sein, wenn Ostwind weht“, sagte Barackenbesitzer Paul Most. „Da schmilzt das Eis nicht mehr von den Fenstern weg.“ Und seine Frau Hildegard klagte: „Wir haben alle das Reißen in den Gliedern.“

Seit 1953 wohnt die Familie Most mit drei Töchtern, zwei Söhnen, einer Schwiegertochter, einem Enkelkind und einem Verwandten in der 56 qm großen Baracke; mit Anbau sind es 85 Quadratmeter. Das Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen für zehn Personen muß täglich bei den Nachbarn aus der Siedlung geholt werden. „Und das bei den Kindern“, seufzt Frau Most. „Wir müssen doch mindestens einmal in der Woche waschen.“ Bald wird ein zweites Enkelkind erwartet. Dann wohnen elf Personen in der Baracke. Und die Mösts fragen sich: „Wie soll das nur weitergehen? Wenn es nach uns ginge, wären wir schon lange hier heraus. Sechs Jahre dauert der Kampf um unser Haus nun. Als ob wir nicht genug mitgemacht hätten ...“

Die Mösts sind eine schlesische Bauernfamilie. Sie mußten aus ihrer Heimat flüchten und kamen 1946 in das westfälische Städtchen Olfen unweit Von Datteln. In den ersten sieben Jahren wohnten sie in zwei Dachkammern. Paul Most arbeitet als Lagerverwalter und Bauarbeiter. Schon damals sparte die Familie für „ein richtiges Haus“. Da Paul Most vertriebener Landwirt war, hatte er nicht nur den Flüchtlingsausweis A bekommen, sondern auch einen Siedlungseignungsschein.

Dieser Schein berechtigte ihn zum Bau einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle als Ersatz für den früheren Bauernhof. Auf den Siedlungseignungsschein bekommt er ein Darlehen von 42 000 Mark zu zweieinhalb Prozent Zinsen. Die einzige Voraussetzung ist, daß er wenigstens einen Morgen Land hat. 1953 hatte Most das Geld für den Morgen. zusammen. Er bewarb sich also bei der Gemeinde Olfen um einen Bauplatz – einen Morgen groß –.

Ein Morgen Land