Für 3,9 Millionen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik sind gegenwärtig die Tarife gekündigt. Der Vor. sitzende der Tarifkommission der IG Bergbau, van Berk, der dies in einer Delegiertentagung der Gewerkschaft mitteilte, rechnet damit, daß „die gegenwärtige Preiswelle bis zum Mai 1960 ihren Ausgleich durch Lohnerhöhungen gefunden haben wird“. Im Steinkohlenbergbau, meinte van Berk, stünden ebenfalls Lohnforderungen bevor.

Die Großhandelspreise für Butter haben den Vor-Jahrsstand erreicht. Die Preise für Inlandbutter liegen nach den letzten Kölner Notierungen jetzt bei 6,25 DM und für Auslandsbutter bei 6 bis 6,10 DM je Kilogramm. Es besteht begründete Aussicht, daß auch die Verbraucherpreise für Butter entsprechend zurückgehen werden.

Während seines Besuches in Neu Delhi am 11. Dezember eröffnet Präsident Eisenhower die amerikanische Ausstellung auf der Welt-Landwirtschaftsmesse. Die Ausstellung zeigt verschiedene Farm-Modelle, u. a. einen Molkereibetrieb, eine Geflügel- und eine Weizenfarm, und zwar auf einer Fläche von etwa 5 Morgen. Die Messe wird zwei Monate dauern und soll die Möglichkeiten für eine Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft demonstrieren. Unter den Ländern, die ausstellen, befinden sich die UdSSR, China und die Sowjetzone.

Das Deutsche Industrie-Institut gibt bekannt, daß im dritten Quartal 1959 die Investitionen deutschen Privatkapitals Im Ausland 120,6 Mill. DM betragen haben. Davon wurden 25,8 Mill. in Kanada, 31,1 Mill. in Brasilien, 3,6 Mill. in Argentinien und 5 Mill. DM in den USA investiert. In ganz Afrika betragen die Ziffern dagegen nur 6 Mill., in Asien 5 Mill. und in Australien 4,2 Mill. DM. Der größte Teil der deutschen Anlagen ging in westeuropäische Länder.

Die Kohlenhalden Im Bereich der Europäischen Gemeinschaft Kohle und Stahl werden nach einer von der Hohen Behörde in Luxemburg veröffentlichten Vorausschätzung im ersten Quartal 1960 um weitere zwei Millionen Tonnen anwachsen. Nach den vorliegenden Vorausschätzungen wird die Eigenförderung im Bereich der Montanunion 61 Mill. t erreichen und damit um 2,5 Mill. t unter dem Ergebnis des ersten Quartals 1959 bleiben. Die Kohleeinfuhren aber werden gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres um zwei Prozent zunehmen und Mill. t ausmachen. Dem werden jedoch voraussichtlich nur ein Eigenverbrauch und Ausfuhren von insgesamt 63,7 Mill. t gegenüberstehen.

Gegen die Stimmen der SPD und der FDP hat der Bundestag ein Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft (Wirtschaftssicherungsgesetz) verabschiedet. – Das Gesetz ermächtigt den Bundeswirtschaftsminister zum Erlaß von Rechtsverordnungen, um den lebenswichtigen Bedarf zu decken, Verpflichtungen des Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen über die Stationierung von auswärtigen Streitkräften und aus Verteidigungsaufgaben zu erfüllen, Das Gesetz ist bis 30. Juni 1962 befristet.