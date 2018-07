FÜR Erwachsene, die ein klein bißchen das sind, was man „gebildet„ nennt, und die dennoch die Freude am Spielen nicht ganz verloren haben (sowie als Weihnachtsgeschenk für ebensolche),

Hundert Steckbriefe auf berühmte Leute – zum Lesen und Vorlesen, Kombinieren und Raten ausgefertigt von Ulrich Fr. Müller, illustriert von Paul Flora (Langewiesche-Brandt Verlag, Ebenhausen bei München; zwischen 100 und 120 ungezählte Seiten, 5,80 DM).

ES ENTHÄLT „Steckbriefe“ von Frauen wie Lieselotte von der Pfalz oder Hedwig Courths-Mahler, von Männern wie Napoleon oder Chaplin, bei denen also alle möglichen Lebensdaten angegeben werden und nur der Name verschwiegen wird und erraten werden soll (hinten kann dieser Name dann aber nachgeschlagen werden).

ES GEFÄLLT, weil durch diesen reizenden Einfall endlich auch einmal wieder Bildung, Freude, Literatur, Geschichte und Spiel dorthin gebracht werden, wohin sie gehören, nämlich: zusammen. Wir wünschten uns vom gleichen Verlag im nächsten Jahr einen ähnlichen Band: „für Fortgeschrittene“, denen in der vorliegenden Fassung ein bißchen arg wenig zu raten bleibt. -a. f.