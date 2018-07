Die Deutsche Erdöl AG, Hamburg, und die Familie Haniel als Hauptaktionär bei der Rheinpreußen AG haben ihren Plan, die DEA mit Rheinpreußen zunächst von der Kapitalseite her zu verbinden, unter Dach und Fach gebracht. Sowohl die Hohe Behörde als auch die DEA-Aktionäre haben bis auf eine geringfügige Opposition dieser Transaktion zugestimmt. Wenn die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sich bei der Abstimmung über die jetzt notwendig gewordene DEA-Kapitalerhöhung „um bis zu“ 87 Mill. DM der Stimme enthalten hat, dann geschah es wegen grundsätzlicher Bedenken. Sie glaubte keiner Maßnahme zustimmen zu können, bei der ihr die Einsicht in die abgeschlossenen Verträge verweigert worden ist. Im Prinzip hat aber auch diese Aktionärsvertretung den Zusammenschluß gebilligt. Daß von einem Düsseldorfer „Kleinaktionär“ aus „Macht der Gewohnheit“ Protest zu Protokoll gegeben worden ist, wurde nur am Rande der Hauptversammlung verzeichnet.

Die Bedenken vieler Aktionäre, daß die Hereinnahme von Rheinpreußen in den DEA-Konzern das ohnehin schon beträchtliche Kohlenrisiko verstärken würde, konntenvon der Verwaltung weitgehend zerstreut werden. Rheinpreußen wird eine Dividende erwirtschaften können, die keine Belastung für die alten DEA-Aktionäre darstellt. Die DEA-Dividende für 1959 ist wieder mit 10 v. H. anzuregen. Im übrigen wird der Kohleanteil am heutigen Gesamtumsatz (einschl. Rheinpreußen) von 40 v. H. bis 1963 wieder auf rund ein Drittel vermindert sein – wegen der starken Ausweitung auf der Erdölseite. Im übrigen hob die Verwaltung hervor, daß man in der jetzigen Kohlen-Baisse wahrscheinlich recht günstig an das Objekt „Rheinpreußen“ herangekommen ist. In Zeiten der Kohlen-Hausse hätte sich die Familie Haniel wohl kaum zu diesen Bedingungen zum Verkauf entschlossen.

Auf der Hauptversammlung wurde nun auch definitiv gesagt, wie schnell sich die Familie Haniel von ihren jetzt zu übernehmenden jungen DEA-Aktien wieder zu trennen hat, damit ihr kein Schachtelprivileg zufällt. 50 Prozent der ihr zustehenden DEA-Aktien hat sie sofort an ein Bankenkonsortium zu verkaufen, daß es dann – außerhalb der Börse – zu Tageskursen weiter veräußert, und zwar so, daß das DEA-Kapital auch weiterhin breit gestreut bleibt (heute 35 000 Aktionäre bei 15 000 DEA-Mitarbeitern). 25 v. H. der Aktien sind im nächsten Jahr dem Bankenkonsortium zu übergeben.

Die Verwaltung benutzte die Hauptversammlung als Gelegenheit, in aller Öffentlichkeit von ihren Erfolgen in Syrien und Lybien zu sprechen. In Syrien berechtigen die bisherigen Bohrungen nach den Worten des Vorstands Vorsitzenden Dr. Schlich zu den Hoffnungen, daß es dort in wenigen Jahren zu einer Förderung kommen wird, die in ihrer Größenordnung der heimischen DEA-Förderung gleichzusetzen ist. In 1959 wird die DEA in der Bundesrepublik etwas mehr als 1 Mill. Tonnen Erdöl aus dem Boden pumpen. In Lybien sind die geophysikalischen Untersuchungen beendet, so daß dort – im Verein mit Wintershall – zu Probebohrungen übergegangen werden kann.

Die weiteren Investitionen (Beteiligung am Gemeinschafts-Raffinerie-Projekt Karlsruhe und Ausbau der Raffinerie-Kapazität in Heide/Holstein) werden Ende 1960, Anfang 1961 eine Kapitalerhöhung durch Bareinzahlung, also mit einem Bezugsrecht der Aktionäre notwendig machen. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Franz Heinrich Ulrich, sagte; „Es wird ein günstiges Bezugsrecht, aber nicht mit einem Pari-Ausgabekurs, geben.“ Nach dieser Ankündigung gab es an der Börse eine kleine Steigerung des DEÁ-Kurses. Wenn es bislang bei einer geringfügigen Anhebung blieb, dann spielen dabei Überlegungen eine Rolle, nach denen der außerbörsliche Verkauf von rund 80 Mill. DM DEA-Aktien an die Bankenkundschaft nicht ohne Einfluß auf die weiters Kursentwicklung bleiben kann. Die dem Bankenkonsortium angeschlossenen Institute haben es in der Hand, bei einer festen Börsentendenz die eventuelle Nachfrage nach DEA-Aktien schnell zu befriedigen, ohne daß es bei ihnen zu wesentlichen Steigerungen kommt. Für kurzfristige Spekulationen scheinen unter diesen Umständen die DEA-Aktien wenig geeignet zu sein, -ndt