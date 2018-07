H. W., Kiel

Als in der vergangenen Woche die Akten über dem Prozeß „Fröhliche Kinderstube“ geschlossen würden, war das Verfahren gegen die 53jährige Heimleiterin Gabriele Schmidt beendet. Sie erhielt wegen Kindesgefährdung 18 Monate Gefängnis – neun Monate mehr, als der Staatsanwalt beantragt hatte. Noch nicht beendet ist das Verfahren gegen die ebenfalls angeklagte Heimleiterin Margarete Taubmann (sie kam während der .Verhandlung ins Krankenhaus).

Vor allem aber noch nicht abgeschlossen sind die Untersuchungen gegen die für dieses Heim zuständigen Behörden. Sie haben sich sowohl nach den Feststellungen des Staatsanwaltes als auch nach denen der Jugendstrafkammer des Landgerichts Kiel zumindest grober Fahrlässigkeit, Vertrauensseligkeit und Leichtfertigkeit schuldig gemacht.

Diese drei Tatbestände allein müßten schon genügen, um gegen die verantwortlichen Beamten im Segeberger Kreisjugendamt, im Segeberger Kreisgesundheitsamt und im Landesjugendamt eine eingehende Untersuchung einzuleiten. Vielleicht ergeben sich aus einer solchen Prüfung Fakten, die ausreichen, um auch noch gegen andere Anklage zu erheben. Doch sagte der Vertreter der Anklagebehörde: Leider Gottes sind Vertrauensseligkeit und Leichtfertigkeit an sich noch keine Tatbestände, die ein strafrechtliches Verfahren möglich oder gar notwendig machen. Es muß noch Böswilligkeit hinzukommen.

Nun – es bleibt abzuwarten, was die Staatsanwaltschaft unternehmen wird. Aber gewiß wird es Aufgabe der Landesärztekammer, gegen den Heimarzt der „Fröhlichen Kinderstube“ vorzugehen, dessen Verhalten der sehr sachliche und ruhige Vorsitzende der Jugendstrafkammer als „besonders zynisch“ bezeichnete. Was soll man denn auch von einem Arzt halten, der in Bausch und Bogen 39 unterernährte, vernachlässigte Kinder als „geistesgestört“ oder „schwachsinnig“ bezeichnet?

Um die Vorgänge noch einmal zu rekapitulieren: Im März 1956 wurde ein zweieinhalbjähriges Kind aus dem Kinderheim „Fröhliche Kinderstube“ in Bahrenhof im Kreis Segeberg in das Kreiskrankenhaus Bad Oldesloe eingeliefert. Befund: Dystrophie. Eine Untersuchung der anderen Heimkinder ergab, daß sie alle an Krankheiten und Hungerödemen litten, daß sie – wie es in der Urteilsbegründung hieß – zwischen Leben und Tod dahinvegetierten.

Die Überprüfung der Verhältnisse im Heim, die Kontrolle der hygienischen Einrichtungen, die Überwachung der Kinder durch die zuständigen Segeberger Dienststellen waren oberflächlich und unregelmäßig. Die Fürsorgerinnen ließen sich etwas vormachen. Ihnen ging bei keinem Besuch auf, daß die Kinder hungerten, daß es im ganzen Heim keine Zahnbürste gab und daß die Kleinen kaum zu trinken erhielten, damit dieBettwäsche sauber blieb.

Noch im Herbst 1955, also wenige Monate, bevor die Verhältnisse im Heim aufgedeckt wurden, versandte das Kreisjugendamt in Segeberg frisch und fröhlich Prospekte, in denen von ausgezeichneter Verpflegung gesprochen wurde und davon, daß die Kinder des Heims zur Fröhlichkeit erzogen und kränkliche Kinder gesund wieder entlassen würden!