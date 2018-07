Einziger Aktionär der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten AG‚ Berlin-Frankfurt/Main, unter der Kurzbezeichnung „Öffa“ bekannt, ist der Bund. Er benutzt die Gesellschaft im wesentlichen als Instrument der Autobahnfinanzierung, gemäß den Bestimmungen des Verkehrsfinanzgesetzes von 1955. Dieses brachte seinerzeit eine Erhöhung der Mineralölabgaben; die daraus für vierzehn Jahre anfallenden Mittel sind für Verkehrsinvestitionen, so vor allem auch für den Autobahnbau, zweckgebunden. Die Zweckbindung erlaubte es, die erst im Verlauf von 14 Jahren anfallenden Mittel durch Kreditaufnahme vorzufinanzieren. Die Durchführung der entsprechenden bankmäßigen Aufgaben ist Sache der Öffa.

Insgesamt wurden von ihr in dem zurückliegenden Zeitraum von viereinhalb Jahren mehr als 600 Mill. DM für den Autobahnbau zur Verfügung gestellt. Dies entspricht etwa der Hälfte der in dieser Zeit geleisteten Bauausgaben. Ein Vorzug der hier praktizierten doppelgleisigen Finanzierung (öffentliche Mittel und Vorfinanzierung über den Kapitalmarkt) ist darin zu erblicken, daß der Autobahnbau von dem Steuereingang und dem Haushaltsrhythmus unabhängig und damit kontinuierlich gestaltet wurde. Das hat letzten Endes zu einer Bauverbilligung geführt, so daß trotz Lohnsteigerungen usw. sich der gebaute Autobahn-Kilometer nicht teurer stellte als 1955. Andererseits ist aber auch ein Apparat geschaffen worden, der automatisch abläuft und nicht mehr willkürlich gesteuert werden kann. Das ist in einem Augenblick, in dem man von der Notwendigkeit einer antizyklischen Investitionspolitik der öffentlichen Hand spricht, bedeutsam. Der Autobahnbau ist nicht mehr, was er in seinen Anfangszeiten, war, ein Instrument der Konjunkturpolitik. Man kann mit ihm weder Beschäftigung schaffen noch – was vielleicht zur Zeit notwendig wäre – Arbeitskapazitäten freistellen. Der hochgzüchtete Apparat unterliegt vielmehr seinen eigenen Gesetzen. Rgl.