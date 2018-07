Von Kurt W. Streit

Der sechste Jahresbericht der Deutschen Lufthansa AG und die Hauptversammlung der Gesellschaft haben wohl einwandfrei dargelegt, daß es jetzt mit der Bagatellisierung schwerwiegender Irrtümer nicht mehr getan ist. Auch die Usance des Aufsichtsrates und des Vorstandes der Lufthansa, Jahr für Jahr den Mantel rein statistischer Erfolge großzügig über das nüchterne Zahlenbild der Bilanzen zu breiten, ohne gleichzeitig die Verantwortlichkeit für die vorangegangenen Aufbaustufen des Unternehmens klar zu umreißen und vor aller Öffentlichkeit die im Interesse der Gesellschaft stehenden Minimalforderungen für die unmittelbare Zukunft zu stellen, trägt kaum zur Lösung der Situation bei. Gleich zwei entgegengesetzten Polen, die sich nicht anziehen, sondern abstoßen, ist – abgesehen von Eröffnungsflügen – die Kontaktarmut zwischen Köln und Bonn, zwischen der Lufthansa-Hauptverwaltung und dem Hauptaktionär, ein Schulbeispiel dafür, wie Unternehmen öffentlich-rechtlichen Charakters nicht aufgebaut werden sollten.

Der Verlust für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 1959 wird die 50 Millionengrenze überschreiten. Dabei steht keineswegs zur Debatte, ob unter anderen Umständen ein Gewinnabschluß möglich gewesen wäre. Klarheit geschaffen werden muß vielmehr darüber, was jetzt zu geschehen hat, um für die Zukunft des Luftverkehrs der Bundesrepublik zu retten, was noch zu retten ist.

Das ist eine Finanz-, eine Organisations-, im wesentlichen aber eine Persönlichkeitsfrage. Zu sagen: der Finanzausschuß des Bundestages ist an allem Schuld, trifft nicht ins Schwarze. Man kann von Nichtfachleuten keine Entscheidungen erwarten, die der Lufthansa dienen, wenn man es vorher tunlichst unterlassen hatte, sie richtig zu informieren und sie von der verkehrspolitischen und verkehrswirtschaftlichen Notwendigkeit ihrer Entscheidungen zu überzeugen. Das ist Public Relations Arbeit in klassischem Sinne. Sie muß ihre Initiative aus der großen Konzeption des Aufsichtsrats und des Vorstandes der Lufthansa schöpfen können. Eponent hat im wesentlichen eine Persönlichkeit zu sein, die kraft ihres politischen Gewichtes und kraft ihres Ranges als gleichwertiger Gesprächspartner auftritt und sich auch durchzusetzen versteht. Das kann nur der Bundesverkehrsminister – vorausgesetzt freilich, daß er selbst von den Herren seiner Luftfahrtabteilung richtig informiert wurde und er engen Kontakt zur Lufthansa-Hauptverwaltung besitzt.

Nach Lage der Dinge muß dabei dem Gedanken das Wort geredet werden, in absehbarer Zukunft eine zentrale Luftfahrtverwaltungsbehörde der Bundesrepublik mit einem starken Fachmann (kein Politiker!) an der Spitze zu schaffen. Die politische, wirtschaftliche, technische und militärische Bedeutung der Luftfahrt hat einen Umfang erlangt, der solche Erwägungen rechtfertigt. Allein von dieser Behörde kann die Koordination der gesamten Luftfahrtentwicklung der Bundesrepublik, angefangen von der Flottenkonzeption des Luftverkehrs bis zur Flugsicherung und zur Zusammenarbeit zwischen Zivil- und Militärluftfahrt realisiert werden.

Die AIR UNION – als Grundkonzeption zur Rationalisierung des Betriebes der vier europäischen Gesellschaften Air France, Alitalia, Sabena und Lufthansa – ist, wie sie sich darbietet, Rettungsanker, aber keine Lösung für die Lufthansa. Es wäre ein Irrtum, anzunehmen, ihre Funktion neutralisiere die Versäumnisse der Vergangenheit. Im Gegenteil: der ausgehandelte 30v.-H.-Anteil für die LH erfordert rasche Entscheidungen der Bundesrepublik für die nächsten Aufbaustufen ihres nationalen Luftverkehrsunternehmens. Denn der Sinn der AIR UNION kann nicht darin liegen, der Air France einen mitteleuropäischen Partner zu geben, der am Siechtum leidet. Der Sinn der AIR UNION kann auch nicht darin liegen, der Lufthansa jene Anlehnung zu geben, die sie innerhalb der Bundesrepublik weder finanziell noch politisch gefunden hat. Die AIR UNION entbindet niemanden, der in der Bundesrepublik den Aufbau der Lufthansa negativ beeinflußte, von der Verantwortung.

Es gibt kein risikoloses Luftverkehrsgeschäft. Klare Forderungen, gepaart mit der Bereitschaft, auch Risiko zu tragen – wie es ein Juan T. Trippe an der Spitze der Panam mit der Einleitung seines höchst privaten Düsenzeitalters (die Panam bestellte als erstes Luftverkehrsunternehmen eine große Flotte von Düsenlangstreckenmaschinen und war dadurch dem Weltluftverkehr um 12 Monate voraus, was ihr bei einem Auslastungsfaktor von über 90 v. H. im Jahre 1959 einen erklecklichen Gewinn bescheren dürfte) beispielhaft vorexerziert hat, werden eher zum Ziele führen als eine ängstliche Zurückhaltung und Beharrungsvermögen am eigenen Schreibtisch.