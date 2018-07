Der Saarbergbau wird nach Angaben des Vorstandes auch in diesem Jahr wieder mit einem Verlust abschließen, nachdem Ende 1958 bereits ein Fehlbetrag von zusammen 12,7 Mrd. Francs aufgelaufen war. Er ist freilich mit verursacht durch wiederum beträchtliche Wertberichtigungen als Folge der Stillegung von unrentablen Produktionsanlagen. Der Absatz konnte nur auf dem Wege erheblicher finanzieller Anstrengungen, insbesondere bei den Verkäufen nach Süddeutschland auf einer gerade noch erträglichen Höhe gehalten werden. Die zusätzlichen Rabatte, Werbemaßnahmen und Lagerkosten für die stark gestiegenen Kohlenvorräte haben die Ertragslage ungünstig beeinflußt. Es kommen die mit der Übernahme der höheren deutschen Bahntarife bzw. der EGKS-Tarife bei den Lieferungen nach Frankreich an Stelle des günstigen französischen Binnentarifs verbundenen gestiegenen Frachtkosten hinzu. Man schätzt einen jährlichen Frachtmehraufwand von 18 bis 19 Mill. DM, wenn es nicht gelingt, Sonderfracht-Tarife bei der Bundesbahn zu erreichen. Die erhöhten Frachten sind nach Angaben der Unternehmensleitung auf die Dauer nicht tragbar. Ferner ist eine Entlastung der Kostenrechnung über eine Förderbeschränkung auf die ergiebigsten Feldesteile notwendig. Es hieße für die Zukunft nicht mehr, sondern wirtschaftlicher produzieren. Ergänzend hierzu wird eine aktive Verkaufs- und Marktpolitik für erforderlich gehalten. Von lebenswichtiger Bedeutung ist ferner der Ausbau der Kohlenveredelung. Man glaubt, daß die wirtschaftspolitischen Maßnahmen und die von den Saargruben selbst eingeleiteten Bemühungen ab 1961 einen Kohlenabsatz von jährlich 15 Mill. t als Primär- und Sekundärenergie gewährleisten, sofern durch eine wirksame Besteuerung des Heizöls wenigstens vom Fiskus her gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Energieträgern vorherrschten.

Das Unternehmen wird im laufenden Jahr unter anderem 16,1 (i. V. 16,3) Mill. t Steinkohle, 1,2 (0,8) Mill. t Koks und 1,6 (1,7) Mrd. kWh Strom erzeugen. Die Schichtleistung unter Tage ist mit 1840 kg leicht angestiegen. Trotz vieler Feierschichten sind die Halden auf rund 2 Mill. t angestiegen. Der Gesamtabsatz von Kohle und Koks erreichte 12,5 (13) Mill. t. Während die Lieferungen an saarländische Verbraucher etwas rückläufig sind und die nach Frankreich sich nicht wesentlich veränderten, konnte der Absatz nach Süddeutschland leicht verbessert werden. Die Neuordnung der Arbeitsbedingungen habe der Belegschaft trotz dem Wegfall gesetzlicher Leistungen die Franken-Netto-Einkommen in voller Höhe erhalten; teilweise sei sogar eine Besserstellung erfolgt. Das wird allerdings von den Gewerkschaften bestritten. W. G.