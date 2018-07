Gegen die Tendenz, im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die bisher in Deutschland und in den meisten anderen Ländern für einheimische und ausländische Rückversicherer bestehende Freizügigkeit einzuengen oder die Rückversicherung im EWG-Raum generell einer Aufsicht zu unterstellen, zieht die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in ihrem Geschäftsbericht 1958/59 (30. 6.) zu Felde. Sie betont, daß die internationale Rückversicherung einen gemeinsamen Markt schon verwirklicht habe, zudem auf viel breiterer Basis, da sie mit ihrer Risikoverteilung die ganze Welt umfassen müsse. Beschränkungen gegen die internationale Rückversicherung in der EWG wären nicht nur ein Rückschritt, sondern müßten gegenüber Staaten außerhalb der EWG zu Diskriminierungen führen, die mit der Aufgabe, einen Risikenausgleich auf möglichst breiter Basis zu vermitteln, nicht zu vereinbaren wären. Letzlich wird dieser internationale Risikenausgleich schon dadurch verhindert, daß einige Staaten aus Devisenschwierigkeiten die Rückversicherung im Ausland gesetzlich beschränkten oder erschwerten.

Insgesamt legt die Münchener Rück wieder einen ausgezeichneten Abschluß vor, wenn sich auch das Wachstum des Portefeuilles gegenüber dem Vorjahr mit seiner außergewöhnlich hohen Geschäftszunahme etwas verlangsamt hat. Die Hauptversammlung soll eine von 11 auf 14 v.H. erhöhte Dividende billigen. 2,0 (1,0) Mill. DM sollen der Kursverlustrücklage und 0,50 Mill. der Katastrophenrücklage überwiesen werden. Zudem wurden zuvor 4,3 (0,3) Mill. Kursgewinne der Schwankungsreserve überwiesen und Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 6,7 (4,2) Mill erhöht. Einschließlich der Kursgewinne stiegen Vermögenserträge um 37,2 v. H. auf 33,2 (24,2) Mill. Da sich andererseits die Ausgaben des allgemeinen Geschäftes um 38,3 v. H. auf 30,7 (22,2) Mill. erhöhten, ergab sich im allgemeinen Geschäft ein Gewinn von 2,5 (2,0). Der versicherungstechnische Gewinn von 5,5 (3,8) Mill. resultiert aus 3.2 (2,6) Mill. Gewinn aus der Lebensversicherung, 5,2 (3,3) Mill. aus Feuei und Hagel sowie verschiedenen Zweigen, wovon 2,2 (3.2) Mill. Verluste aus den HUK-Versicherungen sowie 3.3 (0,6) Mill. aus Transport- und Luftfahrt abgehen. Prämieneinnahmen wuchsen um 13,6 (23) v.H. auf 639,1 Mill. Der Schadenaufwand erhöhte sich auf 297 (262,8) Mill. brutto bzw. auf 241,6 (218,3) Mill. für eigene Rechnung. Mit 122,6 (107,2) Mill. wurden den technischen Reserven 14 v. H. mehr als im Vorjahr zugeführt.

Unter dem Posten Beteiligungen sind erstmals die Aktien der Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, Selb, enthalten. Wertpapiere und Beteiligungen haben sich seit dem 30. Juni 1957 fast verdoppelt; im Berichtsjahr beträgt die Zunahme 41,6 (34,3) v. H. auf 353,6 (249,7) Mill. Da die Börsenkurse am Bilanzstichtag wesentlich über dem Buchwert lagen sind in diesem Posten wieder erheblich stille Reserven enthalten. In die Kapitalanlagen, die mit 473,1 (375) Mill. angegeben werden – fast 23 v. H. mehr als im Vorjahr – ist der Grundbesitz von 35,7 (32,7) Mill. nicht einbezogen.

Bei den einzelnen Gruppen führten bei „Transport“ der sich infolge der Frachtenbaisse noch verstärkende Druck auf die Prämie, die Erweiterung der Bedingungen und des Deckungsumfangs sowie zunehmende und sich verteuernde Schäden zu einer weiteren Verschlechterung der Ergebnisse. Wenn trotz der üblichen Schiffstotalverluste ein erheblicher Verlust eintrat, werden die heute in der Kasko- und Warenversicherung nicht mehr ausreichenden Prämiensätze als Grund dafür angegeben. Bei der Luftfahrt war im Gegensatz zum Vorjahr der Schadenverlauf im deutschen Geschäft befriedigend; erhebliche Schäden im Ausland führten jedoch zu einem Verlust. Von dem zunehmenden Einsatz der Düsenverkehrsflugzeuge erwartet man eine entscheidende Beeinflussung der Luftfahrtkasko- und Luftfahrthaftpflichtversicherung. Die „Allgemeine Haftpflicht“ schloß nach langer Verlustperiode erstmals mit kleinem Gewinn.

Trotz Besserung brachte das deutsche Kraftfahrt-Haftpflichtgeschäft noch einen bedeutenden Verlust. Beklagt wird, daß der nach Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung fühlbare Rückgang der Unfallziffern zum Stillstand gekommen zu sein scheint und die Zahl der Schäden erneut zunimmt. Die ständige Verteuerung der Schäden führt vielfach zu einer Entwertung der vereinbarten Schadenprioritäten, bei deren Überschreitung die Leistungspflicht der Rückversicherer beginnt. Auch im Ausland verlief die Kraftfahrtversicherung, in der nach wie vor Zurückhaltung geübt wird, schlecht. Angemessene Gewinne bei Autokasko konnten die Verluste in der Kraftfahrthaftpflicht nicht ausgleichen. In der Lebensversicherung ist der Bestand bei trotz zunehmenden Großschäden günstigem Sterblichkeitsverlauf auf 1,66 (1,46) Mrd DM angewachsen. – Im laufenden Jahr wird wieder mit einem befriedigendem Abschluß gerechnet.

In einer Pressebesprechung bezeichnete Generaldirektor Dr. Alzheimer die freien Reserven, gemessen an internationalen Maßstäben, als noch verhältnismäßig bescheiden; deshalb könne man keine Gratisaktien in Betracht ziehen. Wie weiter mitgeteilt wurde, ist dieMünchener Rück am Atomversicherungspool beteiligt. In Atlanta wurde die United American Reassurance Co. mit 1 Mill. Dollar Kapital und 2 Mill. Dollar Reserven gegründet. t. r.