Über der Zeche „Prinz Regent“ in Bochum flattert die Fahne auf Halbmast. Am Samstag, dem 12. Dezember 1959, gerieten in der vierten östlichen Abteilung zwischen der siebenten und der achten Sohle in etwa 800 Meter Tiefe die Hauer Günther Thierhoff und Alfred Hoffmann sowie der Steiger Theodor Bartkowiak in einem neu angesetzten Aufhauen unter auslaufende Kohle.