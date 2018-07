Der Ab Wehrdienst der Bundeswehr hat in der letzten Woche den bisher schwersten Schlag gegen die illegale kommunistische Partei geführt. 49 Personen – meist ehemalige KP-Mitglieder – wurden festgenommen, zehn Kraftwagen und große Mengen Propagandamaterial beschlagnahmt, zwei Druckereien – eine in Hannover, die andere in Mönchen-Gladbach – ausgehoben. „Sendepause“ war das Kennwort dieser Aktion.

Freilich ist diese „Sendepause“ nur für einen Teil der weitverzweigten kommunistischen Untergrundbewegung eingetreten. Neues Deutschland, das Zentralorgan der SED, zog aus den Verhaftungen sogar den Schluß, daß die KP in der Bundesrepublik „kämpft und stärker geworden ist“. Tatsächlich scheint es so, als ob die Kommunisten ihr Organisationsnetz, das 1956 nach dem Verbot der KP zerrissen war, jetzt wieder recht gut geflickt haben. Man schätzt, daß von den ehemaligen 70 000 Mitgliedern der Partei rund die Hälfte illegal weiterarbeiten.

Ihre Arbeit wird von Ostberlin aus gesteuert, freilich nicht allein von der ehemaligen Parteiführung unter Max Reimann. Die Kommandozentrale ist das „Arbeitsbüro“ des Zentralkomitees in der Ostberliner Wilhelm-Pieck-Straße. Und längst sind auch die Massenorganisationen der Zone – vor allem der „Freie Deutsche Gewerkschaftsbund“ (FDGB) – und die Zonenbehörden in die „Westarbeit“ eingeschaltet. Für jeden Gewerkschaftsbezirk und für jeden großen Betrieb in der Bundesrepublik gibt es „Patenorganisationen“ in der Zone. Etwa 15 000 Funktionäre sind mit Westarbeit betraut. Sie schreiben Briefe in die Bundesrepublik, machen Besuche, überbringen Einladungen und benützen menschliche Kontakte zur politischen Agitation.

Auch das Verteidigungs- und das Staatssicherheitsministerium sind in diesen Riesenapparat einbezogen. Hier werden die Fäden für die Zersetzungstätigkeit in der Bundeswehr und die eigentliche Spionagearbeit geknüpft, Zu den illegalen KP-Mitgliedern in der Bundesrepublik und den Funktionären in der Zone kommen also noch die hauptsächlich vom Staatssicherheitsministerium eingesetzten Agenten. Diese Unterscheid dung ist freilich theoretisch. Denn Arbeit für die illegale KP und Spionage gehen in vielen Fällen Hand in Hand.

Ein Vorstellung vom Umfang der „Westarbeit“ geben folgende Zahlen:

Monatlich werden fünf Millionen Propagandaschriften in die Bundesrepublik geschleust.

Es gibt in Westdeutschland 287 illegale Betriebs- und Ortszeitungen, die zum Teil in der Zone gedruckt werden (1958 waren es „nur“ 156).