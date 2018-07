Die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Augsburg, schüttet für 1958/59 (30.6.) eine abermals um 2 v. H. auf 14 v. H. erhöhte Dividende aus. Die Umsatzsteigerung um knapp 13 v. H. auf 783 (694) Mill. DM war fast dreimal so groß wie im Vorjahr. Am Umsatz war der Export mit 296 (277) Mill. beteiligt, was einer Erhöhung um 6,9 (7,4) v. H. gleichkommt, während das Inlandsgeschäft um 16,7 v. H. auf 487 (417) Mill. zunahm. Darin spiegelt sich die Konjunkturbelebung der westdeutschen Wirtschaft, insbesondere der Investitionsgüterindustrie, wider, vor allem im ersten Halbjahr 1959. Auch der Auftragsbestand erreichte mit einem Zuwachs von 66 (47) Mill. auf 1120 Mill. einen neuen Höchststand.

Die ausländischen Bestellungen gingen im Berichtsjahr um 37 v. H. und der Exportauftragsbestand um 14 v. H. zurück, in erster Linie eine Folge des Devisenmangels in den südamerikanischen Staaten. MAN, die den Schwierigkeiten im Exportgeschäft durch Verlagerung der Fertigung und Errichtung von ausländischen Stützpunkten begegnen will, tritt bei den bundesverbürgten oder garantierten Exportgeschäften für eine Minderung der Selbstbeteiligung ein.

Die weiter angespannte Lage am Arbeitsmarkt wird durch den immer häufiger werdenden Arbeitsplatzwechsel verschärft. Die Zahl der Beschäftigten hat sich von rund 30 400 im Durchschnitt des Berichtsjahres auf rund 32 400 am 30. November 1959 erhöht. Da der hohe Auftragsbestand weitere Einstellungen erforderlich macht, will MAN nicht zuletzt deshalb die BMW Triebwerkbau GmbH, Allach, die an das Gelände des Münchner Fahrzeugwerkes von MAN grenzt, erwerben. MAN klagt darüber, wie schwer es sei, den Bedarf an zuverlässigen und zur ständigen Mitarbeit bereiten Arbeitskräften zu decken. Von dieser Fluktuation ist besonders das Werk Hamburg betroffen, wo die angestrebte Belegschaftserhöhung nicht zu verwirklichen war. Im Dieselmotorenbau ist dieses Werk für das laufende Geschäftsjahr angemessen beschäftigt; im Schiffsturbinenbau wird die Montage gegen Ende des Jahres anlaufen.

Im Lastkraftwagenbau erhöhte sich die Nachfrage im Zuge der steigenden Baukonjunktur. Die Unsicherheit über die europäische Entwicklung der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung hält nach wie vor wichtige Käuferschichten von den notwendigen Anschaffungen zurück. Zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach Omnibussen wurde mit der Krauss-Maffei AG, München, vertraglich eine rationelle Zusammenarbeit für Entwicklung, Versuch und Konstruktion vereinbart. C. Z.