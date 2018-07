Von Wolfgang Ebert

Wie so viele Menschen wüßte auch ich gern, wer ich eigentlich bin. Es herrschen da gewisse Unklarheiten. Bin ich gut, bin ich böse, bin ich tapfer oder feige? Wie steht es mit meinem Charakter – besitze ich überhaupt einen solchen? Ich weiß es nicht, ich kann mich höchstens auf Mutmaßungen verlassen, und die sind recht unzuverlässig.

So habe ich zum Beispiel keine Ahnung, wie es mit meiner Redlichkeit bestellt ist. Woher sollte ich das auch wissen – ich werde ja nie in Versuchung geführt! Wieviel würde ich etwa darum geben, einigen Bestechungsversuchen ausgesetzt zu werden. Mir widerfährt dieses Glück nie – im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, wie man den Gerichtsdironiken der Zeitungen fast täglich entnehmen kann. Wie beneide ich sie – sie wissen wenigstens, woran sie mit sich sind!.

Haben sie tapfer allen Anfechtungen widerstanden, dann können sie sich getrost zu den starken, unbeugsamen Persönlichkeiten rechnen, die in unseren Zeiten so rar geworden sind. Sind sie diesen Verlockungen erlegen und wurden schließlich erwischt, so wissen sie nun, daß der Schwerpunkt ihrer Begabung zweifellos auf einem anderen Gebiete liegen muß. Wenn sie sich aber bestechen lassen und – bisher jedenfalls – nicht hereingefallen sind, dann sind sie nicht nur an Geld, sondern auch um die Erkenntnis reicher, daß Wagemut und Abenteuerlust auch heute noch ihren gerechten Lohn finden. Bestechungsversuche machen reifer – man könnte sie eine Schule des Lebens nennen. Leider will es mir nicht gelingen, in diese Schule aufgenommen zu werden – es hängt wahrscheinlich mit meinem – was den Bestechungswert anbelangt – recht unwesentlichen Beruf zusammen. Man muß schon eine recht bestechende Position einnehmen, um bestochen zu werden.

Ja, wenn ich Offizier und für das Verteidigungsministerium als Einkäufer tätig wäre, dann hätte ich keinen Grund zu klagen. Dann müßte ich ja dauernd durch ein Minenfeld arglistiger und hinterhältiger Angebote hindurchstapfen. Kaum weniger begehrenswert erscheint mir der Posten des Regierungsbeamten zu sein, der Aufträge, vor allem an die Bauwirtschaft, zu vergeben hat. Auch die Abgeordneten eines Parlaments sind gut dran. Sie haben sich ja oft ganzer Teams von Versuchern zu erwehren, denen es um ihr Ja oder Nein bei gewissen Gesetzesvorlagen geht. Solche Prüfungen machen hart und stählen den Cha-akter. Um aber derartigen Tests unterzogen zu werden, muß man es im Leben schon zu etwas gebracht haben.

Wie ich in solchen Prüfungen abschneiden, ob ich bestehen oder durchfallen würde, ist mir durchaus nicht klar. Ich habe ja nicht die geringste Erfahrung. Als es mir immer wieder geschah, daß ich nach beruflich-dienstlichen Mittagessen oder Sektgelagen meine Zeche selber zahlen mußte, vermutete ich zunächst, es läge an meinem Gesicht. Vielleicht wirke ich so unbestechlich, daß man es bei mir gar nicht erst versucht? Dann aber stellte ich fest, daß auch unbestechlich wirkende Persönlichkeiten in Versuchung geführt wurden, ihr zuweilen sogar erlagen, und ich erkannte, daß es an meinem Äußeren jedenfalls nicht liegen konnte. Auch schien es mir zuerst, als wenn man mir. nur darum keine Leihwagen zur Verfügung stellte, weil man befürchtete, ich würde sie gegen den nächstbesten Baum fahren. Dann bemerkte ich aber, daß sich die Mehrzahl der Leihwagenbesitzer von Chauffeuren fahren läßt. Mir schickt man keine Perserteppiche oder Nerzmäntel ins Haus, mir bieiet man keine Grundstücke an, die ich gegebenenfalls – vielleicht sogar mit Empörung – zurückweisen könnte, mir macht man es, kurz gesagt, viel zu leicht. Und das nur, weil ich offenbar gar nicht mitzähle. Wer aber nicht mitzählt, der hat keine Chance, auch nur die unterste Sprosse der gesellschaftlichen Stufenleiter jemals zu erklimmen.

Das ist ein Grund mehr, mir zu wünschen, daß man wenigstens einmal versuchen möge, mich zu bestechen. Wenn sich keiner dazu bereit findet, wird mir schließlich nichts anderes übrigbleiben, als selber jemanden zu bestechen.