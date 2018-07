J. B., Wien, im Dezember

Über eine Manipulation, durch die einige Salzburger Geschäftemacher den Staat um 40 bis 50 Millionen Schilling geschädigt haben, haben österreichische Zeitungen in den letzten Wochen viele reißerische und widersprüchliche Berichte gebracht. Wenn man die insbesondere von Wiener Zeitungen auf Druckseitenumfang gestreckten Reportagen las, so war zunächst eigentlich nur klar, daß einige Millionen Schilling in Form von Exportprämien einkassiert wurden. Da in diesem Zusammenhang reichlich viel kombiniert worden ist, hagelte es bald Berichtigungen, die sich aber bei näherer Betrachtung ebenfalls als recht fadenscheinig erwiesen. Eine Zeitlang wurde auch der Eindruck erweckt, als wäre es dabei um eine raffinierte, aber legal unter Ausnutzung einer Gesetzesmasche durchgeführte Transaktion gegangen, in der Form nämlich, daß man Importware wohl vorschriftsgemäß einmal im Inland verkauft und dafür 1,8 v. H. Umsatzsteuer gezahlt, dafür aber dann eine Steuerrückvergütung bei der Ausfuhr derselben Ware von 15,2 v.H. einkassiert hätte. Diese kühne Version war deshalb besonders gefährlich, weil sie die Steuerrückvergütung zum Zweck der Eportförderung als solche in Mißkredit bringen mußte.

Dann schien es wieder, als sollte es den Zeitungsreportern überlassen bleiben, die faulen Fische gar zu kochen. Erst jetzt hat das Finanzministerium Stellung genommen und darauf verwiesen, daß durch Finanzrevidenten bei einer Salzburger Firma in monatelanger Kleinarbeit betrügerische Manipulationen aufgedeckt wurden. Keineswegs sei es um die rechtmäßige Erlangung von Millionen an Steuerrückvergütungen (Exportprämien) auf Grund einer Gesetzeslücke gegangen. Die Beträge seien auf Grundlage raffiniert gefälschter Unterlagen erschlichen worden. (Es wurden minderwertiger Eloxalschmuck, billige Schweißstäbe und Haarfärbemittel als „wertvolles Exportgut“ getarnt und ausgeführt). Noch immer fehlen aber konkrete Angaben über die „Technik“ der Manipulation. Auch fehlt die amtliche Bestätigung der Höhe des Deliktbetrages, wobei unter Berufung auf das Strafgesetz geltend gemacht wird, daß mit der Erstattung der Anzeige an die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingeleitet und jeder Eingriff in das Verfahren und jede wie immer geartete Beeinflussung der Öffentlichkeit untersagt ist. Hat man vorher die Informationsfreudigkeit sichtlich übertrieben, so ist man jetzt in Gefahr, durch journalistische Weiterverfolgung der Sache in ein schwebendes Verfahren einzugreifen, was bekanntlich verboten ist. Die vorläufige Pointe der Sache besteht darin, daß den vier Beschuldigten die Flucht ins Ausland gelungen ist.