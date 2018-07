Inhalt Seite 1 — Mit dem Zeigefinger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Inflationsfurcht seltsame Blüten

Alle Welt beklagt sich zur Zeit über die drohende oder in einigen Sparten bereits wirkliche Überkonjunktur, über die „Anspannung am Arbeitsmarkt“, die wieder einmal in überfülle einströmenden Devisen, die „Gefahr für die Währung“, die besonders in der Vorweihnachtszeit zum Teil geradezu wilde Kaufwut, die langen Lieferfristen und ähnliche gängige Umschreibungen eines gewissen Zustandes aus derselben Gebetsmühle.

Dieser Zustand, eben die Überkonjunktur, wird auch jetzt wieder, wie es seit der Währungsreform in der Bundesrepublik so üblich geworden ist, ausdrücklich oder stillschweigend mit dem Gespenst der Inflationsgefahr in Verbindung gebracht. Und beim Wort „Inflation“ hört der Spaß hierzulande entschieden auf. Dagegen erstirbt jedes Argument im Munde. Wahrscheinlich ist ein Gegner kaum besser politisch zu erledigen, als durch die Anklage, seine Politik oder sein Konzept sei geeignet, die Inflation zu befördern.

„Inflation“ wird jeweils mit dem anderen Slogan, dem Wort „unsozial“, in Verbindung gebracht. In jeder Boulevard-Zeitung kann jeder, der darauf Wert legt, erfahren, die Inflation sei das Unsozialste, was in der Wirtschaftspolitik überhaupt denkbar sei. Den „kleinen Sparer“ – es sind immer nur kleine Sparer, die es trifft... – Witwen, Waisen und Rentner, läßt man in solchen erbaulichen Predigten der Reihe nach aufmarschieren, um dann anklagend zum Schluß zu kommen, auf dem schmalen Rücken dieser kleinen Leute werde die Inflation finanziert. Und wenn die Löhne tausendmal steigen – der Anstieg der Lebenshaltungskosten findet in der deutschen volkstümlichen Wirtschaftspublizistik ausschließlich auf dem Buckel der armen „Kleinen“ statt.

Und weil diese bequemen Trivialitäten offenbar „ankommen“, beeilt sich männiglich, seine Hände in Unschuld zu waschen. Bankleute warnen – mit dem ganzen Gewicht des Mysteriums im Rücken, das ihnen ihr dämonisch-undurchschaubares Gewerbe (die Hochfinanz) in den Augen der Allgemeinheit verleiht. Finanzminister kämpfen bis zum lezten Blutstropfen gegen Ausgaben und für Einnahmen. Wirschaftsminister mahnen zum Maßhalten. Alle lassen durchblicken, daß es nicht so weitergehen könne und daß man andere Saiten aufziehen werde, wenn die Überhitzung andauere.

Die ganze Wirtschaftspolitik scheint plötzlich nur noch um die „Stabilität der Währung“ zu rotieren. Fragt sich nur, warum die dummen Professoren der Nationalökonomie so dicke, komplizierte und zahlreiche Bücher geschrieben haben, wenn das A und O aller Fragen wirtschaftlicher Art sich in ein Kriterium pressen läßt, das man in drei Worten ausdrücken kann ...

Jedenfalls – jetzt ist es genug mit dem Anstieg der Preise. So sagte sich die Regierung vor einiger Zeit und ergriff energische Maßnahmen. Die Einfuhr der Butter wurde durch Zoll-Sistierungen unvermittelt und unverhofft ermöglicht und stimuliert. Als man die Butter-Preiskurve dazu gebracht hatte, sich wieder nach unten zu beugen, wurden keine weiteren Import-Lizenzen mehr ausgegeben. Welcher Erfolg der freien Einfuhr und der Marktwirtschaft.