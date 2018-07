Inhalt Seite 1 — Mußte Monte Cassino zerstört werden? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen C. Petersen

In der Gegend von Cassino wird gegenwärtig an einem großen Friedhof für 22 000 deutsche Soldaten gearbeitet, von denen viele hier im letzten Krieg ihr Leben verloren. Die Arbeiten an diesem gewaltigen Totenacker rechtfertigen es vielleicht, kritisch auf das Buch eines Engländers hinzuweisen, das ein Bild von den Ereignissen entwirft, die so viel zerstört und so wenig verschont haben –

Fred Majdalany: „Monte Cassino – Porträt einer Schlacht“, übertragen von Erwin Duncker; Paul List Verlag, München; 282 S., 14,80 DM.

Der Untertitel will andeuten, daß dieses; Buch von den üblichen Weisen, den Krieg darzustellen, abweicht. Es ist weder Kriegstagebuch noch Kriegsdichtung, weder Kriegsreportage noch Kriegsroman oder Kriegsgeschichte. Zu ,journalistisch‘, um Dichtung zu sein, zu schwerfällig in Anspruch und Sprache, um noch als Reportage zu fesseln, zu allgemein und zu dokumentarisch, um dem tausendfachen Tod gerecht zu werden, zu wenig präzise, um den Schülern des Kriegshandwerkes andere als die allgemeinsten, seit Xenophon und länger bekannten Erkenntnisse zu vermitteln, gehört diese Schilderung in keine dieser Kategorien und hat doch von jeder etwas. Der Autor flüchtet sich in die neue Kategorie des Porträts. Der Leser, solcherart aufgefordert, sich seine Maßstäbe aus der Malerei zu suchen, findet das Porträt von nur oberflächlicher Ähnlichkeit: Ein Versuch, unter Anwendung konventioneller Mittel eine neuartige Wirkung zu erzielen. Die indessen bleibt aus. Unsere Zeit liebt es, das Grauen des Krieges in den Vordergrund der Darstellung zu rücken (wo es im übrigen auch hingehört). Aber sie hat keine neuen Mittel gefunden, dieses Grauen näher an uns heranzutragen. So bleiben Durchschnittstalente darauf angewiesen, Superlative auf Superlative zu häufen, und das tut auch Majdalany. Entbehrungen, Strapazen, Kämpfe sind bei ihm selten differenziert, sondern einfach „am schlimmsten“, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, immer „am schlimmsten“.

Unter diesen Umständen muß man sich fragen, welche Eigenschaften diesem Buch eigentlich zum Beifall des sonst so strengen Times Literary Supplement“ verholfen und es monatelang in Amerika zu einem Bestseller gemacht haben.

Wenn wir von der Wahrscheinlichkeit absehen, daß sich dieses englische Schlachtengemälde in der Originalsprache straffer ausnimmt so bleibt seinem Schöpfer das Verdienst, eine der Wunden, die sich das alliierte Gewissen im letzten Krieg zuzog, sorgfältig genäht zu haben.

Die Einnahme des Monte Cassino durch die Alliierten gehört nämlich zu den wunden Stellen der britisch-amerikanischen Kriegsführung an der italienischen Front, weil man – des vergeblichen Anrennens gegen die deutschen Stellungen müde – den Gipfel des Berges mit der alten, berühmten Benediktinerabtei grundlos durch Bombenangriffe in Schutt verwandelte. Man hat – und das sagt eben auch Majdalany – dieses Vorgehen damit zu rechtfertigen versucht, daß man sich nicht sicher war, ob die Deutschen nicht doch Stäbe und Artilleriebeobachter in der Abtei installiert hatten.