In einem Brief an die Aktionäre der Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, wird bestätigt, daß im Frühjahr nächsten Jahres zur weiteren Finanzierung der Investitionen das Aktienkapital (jetzt 660 Mill. DM) erhöht werden soll. (Es ist noch ein genehmigtes Kapital von 110 Mill. DM vorhanden.) Nähere Ausgabemodalitäten werden nicht genannt. In der letzten Bilanzbesprechung mit der Presse hatte der Vorstandsvorsitzer der Gesellschaft, Prof. Dr. Ulrich Haberland, betont, daß eine Kapitalaufstockung erst dann notwendig würde, wenn Bayer ein Umsatzvolumen von 2‚5 Mrd. DM – im letzten Geschäftsjahr wurden 2,01 Mrd. DM erreicht – geschafft habe. Von dieser Grenze ist Bayer nicht mehr weit entfernt. In dem Aktionärbrief wird das laufende Geschäftsjahr als „ausgesprochen gut“ apostrophiert. 1959 wird die Bayer-Gruppe voraussichtlich einen Kundenumsatz von 2,4 Mrd. DM erreichen. Das entspricht einer 20prozentigen Steigerung gegenüber dem Vorjahre. Auch diesmal wieder kann Bayer an der Tradition festhalten, daß seine Zuwachsrate erheblich über der der gesamten chemischen Industrie der Bundesrepublik liegt. Der durchschnittliche Zuwachs dieser Branche wird in 1959 vermutlich 12 bis 13 v. H. ausmachen.

Die Ausfuhr von Bayer-Produkten hat erstmils 1Mrd. DM überschritten; sie stieg wiederum stärker in als der Inlandumsatz. Die Exportquote erhöhte sich von rd. 42 auf 43 v. H. Bemerkenswert ist dieMitteilung der Verwaltung, daß die Verkaufspreise gegenüber dem Vorjahre um 2,5 v. H. gesunken sind. Das sei auf die weltweite scharfe Konkurrenz in der chemischen Industrie zurückzuführen, die „im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorstellungen sehr wirksam“ sei. Bayer habe damit im laufenden Geschäftsjahr eine Erlöseinbuße von 60 Mill. DM hinnehmen müssen.

Die starke Umsatzsteigerung ist in diesem Jahre von allen Sparten des Unternehmens. getragen worden, vornehmlich wiederum von Produkten, die erst in den letzten Jahren entwickeltwurden. Fast die Hälfte des Umsatzzuwachses 1959 geht auf die Kunststoffe und Kunststoffvorprodukte sowie auf chemische Fasern zurück. Allein der Umsatz an Dralon-Fasern hat sich verdreifacht; dennoch könnte die Nachfrage, nicht voll befriedigt werden,

1959 sind allein im Inland 250 (209) Mill. DM investiert worden, für 1960 wird eine weitere Erhöhung der Investitionssumme auf mehr als 300 Mill. DM veranschlagt. Für den Ausbau der Beteiligungen im In- und Ausland sind 1959 rund 58 Mill. DM aufgewendet worden; für 1960 sind Ausgaben von 30 Mill. DM projektiert.

Welche Dividende die Bayer-Aktionäre für 1959 zu erwarten haben, erwähnt der Brief mit keiner Silbe. Jedoch wird ausdrücklich betont, daß der breite Umfang der Rationalisierung zusammen mit der Ausweitung der Erzeugung sowie einer gewissen Verbilligung der Rohstoffbezüge nicht nur die sinkenden Verkaufspreise ausgeglichen, sondern darüber hinaus „zu einem erfreulichen Gewinn“ geführt haben. Ob es indessen nach den 14 Prozent für 1958, die Prof. Haberland als „letztes Wort“ bezeichnet hatte, bei Bayer nun auch noch ein vielleicht allerletztes Wort geben wird, bleibt abzuwarten. Die Börse rechnet mit einer Dividendenerhöhung. Nmn.