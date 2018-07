In einem westdeutschen Großbetrieb soll die Verwaltung beabsichtigen, statt der üblichen „Freßpakete in diesem Jahr an ihre Belegschaft zum Weihnachtsfest Bücher zu verteilen. Und zwar sind folgende Titel in Aussicht genommen:

Für leitende Angestellte (Prokuristen usw.) ‚Der Platz an der Sonne“;

für sonstige Angestellte „Verdammt in alle Ewigkeit“;

für Lehrlinge „Die Faust im Nacken“;

für Boten „So weit die Füße fragen“;

für Pensionäre „Hunde, wollt Ihr ewig leben?“