r.g., Heilbronn

Der 50 Jahre alte Schrankenwärter Rudolf Merkle ist angeklagt, fahrlässig den Tod von 45 Menschen verschuldet zu haben. Ein überfüllter Omnibus, der im Auftrag der Bundesbahn fuhr, ist am 20. Juni 1959 auf einem Bahnübergang bei Lauffen am Neckar am Posten 47 von dem Eilzug Nr. 867 Stuttgart-Würzburg erfaßt worden. An jenem Bahnübergang bediente Rudolf Merkle die Schranken. Sie waren nur leicht gesenkt, als sich das Unglück ereignete.

In dem Prozeß, der diesem Unglück folgte, ist freilich der Schrankenwärter Merkle schon fast eine Randfigur geworden. In welchem Umfang ihm strafrechtliche Verantwortung zukommt, versucht jetzt die zweite Große Strafkammer des Heilbronner Landgerichts zu klären. Aber schon in den beiden ersten Prozeßwochen hat sich gezeigt, daß man Rudolf Merkle – einem einfachen Mann, der an. manchem Tag kaum fünf Sätze im Gerichtssaal spricht – nicht die ganze Verantwortung für das Unglück aufbürden kann. Wenn er einen schweren Fehler begangen hat, so ist doch zumindest sein Versagen nur das letzte Glied in einer Kette menschlicher, technischer und organisatorischer Unzulänglichkeiten.

Hatte der Bahnwärter-Anwärter Merkle, der seit 1949 bei der Bundesbahn beschäftigt ist, jedoch bis 1958 als Streckenarbeiter sein Brot verdiente, überhaupt die nötige Qualifikation zum Schrankenwärter? Bei dieser Frage hat auch die Verteidigung eingehakt. Sie beantragte nämlich, Rudolf Merkle, der sich ebenso wie ein Kollege am Posten 47 ein nervöses Magenleiden zugezogen hat, von einem Psychologen untersuchen zu lassen. Die Verteidigung nimmt offenbar an, daß er als Schrankenwärter, zumal an dem außerordentlich unübersichtlichen und vielbefahrenen Lauffener Übergang, überfordert war.

Als Merkle im Herbst 1958 zum Schrankenwärter bestellt wurde, war eine solche Eignungsuntersuchung deshalb unterblieben, weil Merkle – so sagte sein Vorgesetzter – ja bereits seit einigen Monaten die Befähigung zum Streckenläufer hatte. Bei den vorgeschriebenen Unterrichtsstunden hatte er einige Male gefehlt, weil er krank war und Urlaub genommen hatte. Er wurde aber nicht dazu angehalten, die versäumten Stunden nachzuholen.

Mit der wichtigsten Vorschrift war er allerdings vertraut: die Schranken müssen „rechtzeitig“ geschlossen werden. „Das hat mir bis jetzt noch keiner sagen können, was rechtzeitig heißt“, verteidigte sich Merkle. Sowohl in Österreich als auch in der Schweiz gibt es darauf eine präzise Antwort: Spätestens drei Minuten, bevor der Zug die Straße passiert. Aber die Schar der Sachverständigen im Prozeß von Heilbronn ist ihm eine genaue Auskunft schuldig geblieben. Ein Bundesbahn-Oberinspektor erklärte, für die Bahnschranke brauche man „eben unverbildetes, auf die Praxis ausgerichtetes Personal“. Das rechtzeitige Schließen der Schranken sei Gefühlssache, meinte er, und ein Bundesbahnoberrat wußte ebenfalls keine andere Antwort.

Die Hilfsmittel des Schrankenwärters sind der Fahrplan, die Uhr und das Telephon. Der unmittelbare Vorgesetzte Merkles legte denn auch dem Gericht einen Streckenfahrplan vor. Darin entdeckte das Gericht freilich, daß der Eilzug Nr. 867 – eben jener Unglückszug – unter der Rubrik „Ankunft in Lauffen“ mit seiner Abfahrtszeit – nämlich mit 17.37 Uhr – anstatt mit der im amtlichen Fahrplan vorgeschriebenen Ankunftszeit 17.35 eingetragen war.