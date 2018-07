Die Hauptversammlung der Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, Hannover, hat den Abschluß für 1958 verabschiedet und die Dividende wieder auf 4 v. H. für das volleingezahlte Grundkapital von 18,76 Mill. DM festgesetzt. Die Deutsche Industriemesse erbrachte bei unveränderten Standmieten und Eintrittspreisen eine .Umsatzsteigerung von 16 v. H., da eine zusätzliche. Ausstellungsfläche bereitgestellt wurde. Von den Tochtergesellschaften sind im Organschaftsverhältnis Verluste von 1,17 (0,82) Mill. übernommen worden. Der Jahresumsatz der Messe AG ohne Tochtergesellschaft blieb wegen Fehlens einer zweiten Großveranstaltung um 15 v. H. hinter dem Vorjahrsumsatz zurück. Ga

Die Hüttenwerk Oberhausen AG (HOAG), Oberhausen, hatte gleich zwei Weihnachtsüberraschungen für ihre Aktionäre. Das Unternehmen setzt die Dividende um 1 auf 10 v. H. – auf 208 Mill. DM AK – herauf. Außerdem wird der wiederum im Januar stattfindenden Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung um 52 auf 260 Mill. DM vorgeschlagen, wobei das Bezugsrecht 4 : 1 und der Ausgabekurs 160 v. H. ausmachen werden. Die HOAG hat in diesen Tagen einen neuen Hochofen angeblasen, der mit einer Monatserzeugung von 40 000 bis ‚45 000 t Roheisen die Kapazität des Unternehmens von jetzt 1,4 auf 1,9 Mill. t Roheisen im Jahr steigern wird.

Die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, München , stellt ihren Kunden auch in diesem Jahr wieder einen „Wegweiser durch deutsche Aktiengesellschaften“ zur Verfügung. Er ist ein Nachschlage- und Übersichtswerk über alle im amtlichen Verkehr sowie zahlreiche im Frei- und Telephonverkehr gehandelten Aktien. Der Leser findet in gedrängter Form Aufschluß über die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten vier Jahre, ferner über die Kapitalentwicklung seit der Währungsreform, Großaktionäre, Zahl der Beschäftigten, Tätigkeitsgebiete und wichtigste Beteiligungen der einzelnen Unternehmen.

Die Gründung einer gemeinsamen deutschen Gesellschaft unter der Firma „Pigment-Chemie GmbH“ wurde heute von der Sachtleben AG für Bergbau und chemische Industrie, Köln, und der E. I. Du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, USA, bekanntgegeben. Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Verkauf von Titandioxyd-Pigmenten. Die neue Gesellschaft soll mit einem Stammkapital von 35 Mill. DM ausgestattet werden. Gesellschafter sind die Sachtleben AG mit 74 v. H. und Du Pont mit 26 v. H. Eine neue Fabrikanlage wird in nächster Nähe der Lithoponefabrik der Sachtleben AG in Homberg am Niederrhein errichtet und betrieben werden. Du Pont wird die Verfahrensweise einbringen und bei der Planung und Errichtung der Anlage beratend mitarbeiten. Darüber hinaus wird die amerikanische Firma die Ausbildung der Betriebsführung, des Produktions- und Verkaufspersonals in den USA übernehmen. Die Anlage, zu deren Bau etwa zwei Jahre benötigt werden, soll eine Anfangskapazität von 18 000 t jährlich haben und etwa 120 Arbeitskräfte beschäftigen. Die Verwaltung der Gesellschaft, deren Sitz Köln ist, nimmt ihre Tätigkeit in diesem Monat auf. Die Gesellschaft wird Titandioxyd-Pigmente, die hauptsächlich in der Farben-, Papier- und Gummi-Industrie Verwendung finden, auf dem deutschen Markt absetzen, aber auch in andere westeuropäische und überseeische Gebiete liefern.

In der Aufsichtsratsitzung des Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerkes wurde beschlossen, der am 23. Januar 1960 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 1958/59 die Ausschüttung einer Dividende von 10 (10) v. H. vorzuschlagen.