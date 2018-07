Am 14. Dezember wurde in Düsseldorf jener Mann verurteilt, der in ganz Deutschland unter dem Namen „Liebespaarmörder“ bekanntgeworden ist: Werner Boost. Das Urteil lautete auf „lebenslanges Zuchthaus“ wegen Mordes an dem DGB-Rechtsschutzsekretär Dr. Servé. Von der Anklage der Liebespaarmorde wurde Boost mangels an Beweisen freigesprochen.