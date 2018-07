Inhalt Seite 1 — Was darf die Hauptversammlung? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit Beginn des kommenden Jahres, meine verehrten Leser, werden sich wieder die Hauptversammlungen häufen. Erfreulicherweise hat das Interesse der Aktionäre an diesen Veranstaltung gen zugenommen. Man mag es wahrhaben oder nicht, einer der Gründe für den regeren Besuch der Hauptversammlungen war das Auftreten des „Amateurstimmkartensammlers“ Nold, wie er sich zur Zeit nennt. Offenbar glaubten manche Aktionäre, mit der Teilnahme an der Hauptversammlung gleichzeitig in den Genuß eines Kabaretts kommen zu können – bis sie feststellen mußten, daß ein stundenlanger Monolog mit stets den gleichen Fragen an die Verwaltungen im Grunde doch eine langweilige Angelegenheit ist. Das sprach sich herum, und der Massenbesuch wurde weniger. Schade, denn neuerdings kann man bemerken, daß die Diskussionen auf den Hauptversammlungen an „Qualität“ gewinnen. Deshalb: Wenn Sie Aktionär sind und die Hauptversammlung Ihrer Gesellschaft findet an einem für Sie erreichbaren Ort statt, dann sollten Sie daran teilnehmen. Einmal erfahren Sie nämlich in den meisten Fällen recht genau, wie es um das Unternehmen steht, und zum anderen dokumentieren Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse der Eigentümer an der Gesellschaft, sowohl gegenüber der Verwaltung als auch gegenüber der Belegschaft, die durch ihre Vertreter im Aufsichtsrat an der Hauptversammlung teilnimmt.

Die Diskussionen auf den Hauptversammlungen leiden sehr häufig unter der Unkenntnis der Aktionäre, welche Rechte ihnen innerhalb dieses Gremiums zustehen. Oftmals haben die Verwaltungen einfach deshalb ein leichtes Spiel, weil sie gewisse Anträge und Wünsche der Aktionäre als „nicht formgerecht“ ablehnen können. Ich will Ihnen, meine verehrten Leser, keine juristische Vorlesung über die Rechte einer Hauptversammlung halten, aber vielleicht ist es doch ganz nützlich, wenn wir uns an dieser Stelle einmal über die praktischen Fragen des Aktionärsrechts unterhalten.

Zunächst einmal: Was ist die Hauptversammlung Nach dem Aktiengesetz ist sie „oberstes Organ“ der Aktiengesellschaft. Sie wählt den Aufsichtsrat (der wiederum den Vorstand bestellt); sie beschließt über die Verwendung des Reingewinns sowie über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Außerdem wählt sie den Abschlußprüfer, der den Jahresabschluß prüfen muß, ehe er dem Aufsichtsrat vorgelegt wird. Er hat zu bestätigen, daß der Abschluß nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt worden ist. Der Abschlußprüfer wird also im Auftrag der Aktionäre tätig, die ja im Einzelfalle nicht Einsicht in die Bücher nehmen können. Die Hauptversammlung (HV) beschließt über Änderungen der Gesellschaftssatzung, über Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzung. Sie hat das letzte Wort bei Umwandlung, Verschmelzung, Auflösung und ähnlichen Maßnahmen, die an der Existenz des Unternehmens rühren.

Die Hauptversammlung soll am Sitz der Gesellschaft oder an einem, Börsenplatz stattfinden, wenn die Aktien an einer Börse gehandelt werden.

Wie wird man Teilnehmer an einer HV? Grundsätzlich kann jeder Aktionär an einer HV teilnehmen, das Stimmrecht kann er jedoch nur dann ausüben, wenn er seine Aktien „form- und fristgerecht“ bei den Stellen hinterlegt hat, die von der Gesellschaft in der Einladung zur HV bekanntgegeben worden sind. In der Praxis ist das einfach. Nehmen wir den Normalfall an: Lassen Sie Ihre Aktien bei Ihrer Bank im Depot, so genügt es, wenn Sie der Bank von Ihrem Wunsche, an der HV teilnehmen zu wollen, in Kenntnis setzen. Sie erhalten dann rechtzeitig die auf Ihren Besitz entfallenden Stimmkarten zugestellt. Mit dem von Ihnen angemeldeten Aktienkapital erscheinen Sie in der sogenannten „Präsenzliste“ der Hauptversammlung, die Ihnen auf Verlangen vorgelegt werden muß. Sie ist deshalb interessant, weil daraus normalerweise zu ersehen ist, welcher Aktionär in der Lage ist, den entscheidenden Einfluß auf das Unternehmen auszuüben. Denn je größer der Aktienbesitz, desto größer auch die Stimmenzahl – und die gibt bei Abstimmungen den Ausschlag. So kommt es vor, daß die Masse der anwesenden Aktionäre gegen einen Vorschlag der Verwaltung ist, aber der Großaktionär kraft seiner entsprechend hohen Stimmenzahl dennoch der Sieger bleibt. Die Hauptversammlung ist kein Parlament im politischen Sinne. Das wird von vielen Kleinaktionären vergessen.

Nun ist es mit der Präsenzliste eine besondere Sache. Ich sagte Ihnen schon, daß jeder Aktionär das Recht hat, Einsicht zu nehmen. Das ist vielen Leuten natürlich nicht angenehm. Deshalb verzichten sie oftmals darauf, ihren vollen Besitz anzumelden. Sie erhalten dann entsprechend weniger Stimmen, was auf alle Fälle bedeutungslos ist, wenn keine Kampfabstimmungen in Aussicht stehen. Besonders dann, wenn ein Interessent ein Aktienpaket von der betreffenden Gesellschaft zusammenkauft, wird er sich nicht vorzeitig durch Anmeldung seines jeweiligen Besitzes zur Teilnahme an der HV demaskieren.

Wer kann eine Hauptversammlung einberufen? Normalerweise geschieht dies durch den Vorstand bzw. Aufsichtsrat. In jedem Jahr muß eine ordentliche Hauptversammlung (oHV) stattfinden, die über den Geschäftsbericht, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des vorangegangenen Jahres zu beschließen hat. Bei der Einberufung zur Hauptversammlung ist auch die Tagesordnung bekanntzugeben. Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht mindestens eine Woche vor dem Tag der HV angekündigt ist, können keine Beschlüsse gefaßt werden. Jeder Aktionär kann sich also mit Hilfe der ihm vorher bekanntzugebenden Tagesordnung orientieren und notfalls seine Teilnahme an der HV davon abhängig machen. Er ist sicher, daß nicht plötzlich Beschlüsse gefaßt werden, die ihm nicht vorher angekündigt worden waren und gegen die er gegebenenfalls opponiert hätte.