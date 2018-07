Inhalt Seite 1 — Wie die Isolierstation zur rettenden Insel wurde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Häftlinge, an denen die Versuche vorgenommen werden sollten, wurden bis Frühjahr 1943 durch Dr. Ding Schuler im Einvernehmen mit dem Schutzhaft Lagerführer und der "Politischen Abteilung" (also der Gestapo) ausgesucht. Ab Sommer 1943 erfolgte die Auswahl ausschließlich durch das Reichskriminal Polizeiamt in Berlin, welches, da sich in Buchenwald nicht mehr genügend "Geeignete" für die Versuche fanden, Häftlinge aus anderen Lagern nach Buchenwald dirigierte Zu den Fleckfieber Versuchen wurden nur deutsche Kriminelle bestimmt, und von diesen in erster Linie solche, die wegen Sittlichkeitsverbrechens, Zuhälterei und Brandstiftung vorbestraft waren. Da sich Vorbestrafte auch unter den "Roten" und den "Asozialen", den "Schwarzen", befanden, wurden vereinzelt auch diese Kategorien "heraiv gezogen". A. D entsinnt sich nicht eines Nichtkriminellen oder Ausländers, der Experimenten unterworfen wurde. Aber da wegen Überfüllung des Krankenbaues auch zahlreiche auf natürlichem Wege an Fleckfieber Erkrankte in die Isolierstation eingeliefert wurden, um dort gepflegt zu werden, verbreitete sich sofort das Gerücht, auch diese seien den Versuchen zum Opfer gefallen. Ausgesucht wurden Häftlinge im Alter von 18 bis 45 Jahren, entsprechend den Jahrgängen, die als Soldaten im Felde standen.

Die Versuchspersonen wurden im Block 46 untergebracht. Sie erhielten gute Betten und zusätzliche Verpflegung wie Weißbrot Milch, Diät, bis sie sich in einem guten Kräftezustand befanden. Sie wurden zu keiner Arbeit herangezogen, konnten sich die Langeweile mit Spielen oder Bücherlesen vertreiben und waren absolut der so überaus gestrengen Lagerdisziplin entzogen; sie machten die stundenlangen Appelle nicht mit und waren dem mörderischen Steinbruch entronnen. Nach weiteren vier Wochen, wenn sie also den vorgeschriebenen Ernährungszustand erreicht hatten, wurden sie in Abständen von jeweils fünf Tagen gegen Fleckfieber geimpft. Wenn nach etjva vier bis fünf Wochen der Impfschutz wirksim war, wurden die Versuchspersonen — nachdem mancherlei andere Infizierungsmethoden unter grotesken Umständen gescheitert waren — mit dem Blut eines an Fleckfieber Erkrankten infiziert. Während der Inkubationszeit, die bei Fleckfieber bis zu drei Wochen dauern kann, änderte sich an Verpflegung und Lebenshaltung nichts. Brach die Krankheit aus, wurde ihr Verlauf sorgfältig beobachtet: Die Pfleger waren unter der Oberaufsicht Dr. Ding Schulers angewiesen, alles zu tun, was zur Heilung beitragen konnte. Dem SSHauptsanitätslager in Berlin war deshalb auch oefohlen, mit Vorrang die "Isolation" mit Herz- und Kreislaufmitteln, Traubenzucker und so weiter zu versorgen.

Dabei erwies es sich, daß zwei der Schutzimpfstoffe, der eine französischer, der andere polnischer Herkunft, die beste Schutzwirkung besaßen. Beide bewirkten einen leichten Krankheitsverlauf; nicht ein einziger starb bei diesen Versuchsreihen. Es gab aber auch andere Impfstoffe, die zum Teil, einen, der vollständig versagte. Dieser forderte unter 60 "Fällen" 53 Tote.

Dr. Ding Schuler behauptete, diesen Impfstoff hätte die Feindseite bewußt und in Kenntnis seiner Unbrauchbarkeit der deutschen Wehrmacht in die Hände fallen lassen.

Dieses in seiner Entsetzlichkeit unfaßbare Geschehen bewog Dr. DingSchuler wieder einmal zu einer Ansprache an das auf das tiefste erregte Häftlings Funktionspersonal, in der er "seine Leute" und vielleicht auch sein eigenes Gewissen damit zu beschwichtigen versuchte, daß es letzten Endes besser sei, es stürben 53 "Verbrecher" als aber Tausende deutscher Soldaten. Zweifellos lernten A. D und seine Kameraden in dieser Isolierstation sozusagen "wissenschaftlich" zu arbeiten.

Ihre Karteien, ihre Kurven und Krankheitsgeschichten, die Auswertung der Versuchsreihen, aber auch ihre sich schnell verbessernden Therapiemethoden erreichten einen hohen Grad von Vollkommenheit. Dr. DingSchuler mußte sehr bald spüren, daß er sich in den Dingen, auf die es ihm ankam, auf seine Pfleger verlassen konnte; es war dies nicht möglich, ohne doch ein gewisses Vertrauensverhältnis herzustellen, welches absolut notwendig war für A D.

und seine Kameraden, um das durchzuführen, was ihr Tun recht eigentlich vor ihrem Gewissen ", und den Anordnungen rechtfertigte. Dieser ehrgeizige Arzt Dr. Ding Schüler war durch Leistung zu korrumpieren.