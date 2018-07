FÜR Oberschüler(innen) von Sexta bis Obertertia (5. bis 9. Klasse)

Kid-Weltliteratur – Eine Sammlung für die Jugend, begründet von Adam Reitze; Obpacher Verlag, München; je Band zwischen 110 und 280 Seiten, dementsprechend zwischen 2,80 und 4,50 DM.

SIE ENTHÄLT geeignete Werke der Weltliteratur ohne Zurechtstutzungen; bisher 34 Bände, und darunter zum Beispiel „Das Heimchen am Herde“ von Charles Dickens, „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll, „Träumereien an französischen Kaminen“ von Richard von Volkmann-Leander, „Prinz und Betteljunge“ von Mark Twain, „Die Rose und der Ring“ von William Makepeace Thackeray, „Das Fräulein von Scuderi“ von E.T.A. Hoffmann, „Brigitta“ von Adalbert Stifter, „Gustav Adolfs Page“ von Conrad Ferdinand Meyer, „Gefangen im Kaukasus“ von Leo Tolstoj, „Die Maske des roten Todes“ von Edgar Allan Poe.

SIE GEFÄLLT, weil sie Kindern just das in die Hand gibt, was sie verspricht: Weltliteratur – und daher mit Hilfe von geschmackvollen Einbänden, sauberem Druck, gutem Papier, netten Illustrationen, erschwinglichen Preisen anregen kann zum Sammeln; Ergebnis solchen Sammelns wäre der Grundstock zu einer richtigen kleinen Bibliothek. a. f.