An der dänischen Grenze:

Fotoapparate von hüben, Butter von drüben

H. W. Flensburg

Am Silbernen Sonntag kamen 35 000 Dänen aus Nordschleswig und Jütland in die deutschen Grenzstädte nach Flensburg, Schleswig und Husum. Sie kauften für Weihnachten ein. Am Goldenen Sonntag waren es nicht viel weniger, die südlich des Schlagbaums einkauften: Photoapparate, Schmuck, Schuhe und Südfrüchte – all das, was drüben teurer ist als im Bundesgebiet.

Die deutschen Zeitungen sprachen von einer Invasion, die Einzelhandelskaufleute von steigendem Umsatz, und die Käufer selber waren’s zufrieden. Am Abend fuhren sie schwerbepackt wieder in ihre dänische Heimat zurück, mit Bussen, Personenwagen und Motorrädern. Ihr einziger Kummer war, daß sie vor dem Schlagbaum lange warten mußten, denn die dänischen Zollbeamten nahmen es gründlich und genau.

Gehörte der Sonntag den Dänen in Deutschland, so standen die Wochentage im Zeichen der Deutschen in Dänemark. Tausende von Grenzbewohnern fuhren mit leeren Taschen nach Norden und kamen mit vollen wieder zurück. Sie brachten Butter mit und Zucker, und alle jene Lebensmittel, die jenseits des Schlagbaumes billiger sind als in Deutschland. Die Butterbusse und die „Butterkreuzer“ – die Fördedampfer von Flensburg nach dem kleinen dänischen Hafen Kollund – waren im ständigen Einsatz.

Kleiner Grenzverkehr im Zeichen des Weihnachtsfestes: An deutschen und dänischen Grenzgebäuden standen große Weihnachtsbäume, die elektrischen Kerzen schaukelten im Dezemberwird. Die Käufer von hüben und drüben, die vor der Zollabfertigung warteten, hatten kaum einen Blick dafür. Sie hatten billig eingekauft.