Verehrter Herr,

verschiedene Mitglieder unserer Familie haben uns informiert, daß Sie am Abend des 24. Dezember unser Haus besuchen wollen. Diese Familienmitglieder haben uns zugleich mit großer Bestimmtheit versichert, Sie würden bei der Gelegenheit mehrere Dutzend Spielsachen, andere Geschenke sowie Süßigkeiten mitbringen. Von den besonderen Wünschen seien Sie rechtzeitig in Kenntnis gesetzt worden – was natürlich nicht bedeute, daß Sie nicht noch Ihrerseits die Liste erweitern könnten. Kein Geschenkpaket werde ungeöffnet bleiben.

Diese Mitteilung unserer Familienmitglieder hat uns sehr erfreut, denn nun brauchen wir die Geschenke nicht mehr selber einzukaufen. Die Befriedigung ist um so größer, als wir gerade während der letzten Tage in verschiedenen Läden Spielzeugartikel und deren Preise in näheren Augenschein genommen haben.

Unser Sohn – sechs Jahre alt – und unsere beiden Töchter – drei und vier – haben darauf bestanden, daß wir Ihnen heute schreiben. Die drei befürchten nämlich, Sie, verehrter Herr, könnten am Heiligen Abend Schwierigkeiten haben, in unser Haus zu gelangen. Die Hausmeisterin ist bei Fremden äußerst mißtrauisch, besonders solchen gegenüber, die durch den Kamin kommen. So schlagen unsere Kinder Ihnen vor, den Küchenkamin zu benutzen, weil den die Hausmeisterin – die ja vorn heraus wohnt – nicht so gut überwachen kann.

Unser Sohn weiß, daß Sie am Heiligen Abend sehr beschäftigt sind, aber dennoch ersuchte er mich, Sie zu bitten, diesmal Seine Geschenke deutlicher von denen seiner Schwester zu trennen. Letztes Jahr, sie werden sich erinnern, stapelten Sie alles auf einen großen Haufen. Und als unser Sohn gerade einen neuen Pullover anprobierte, öffnete seine jüngste Schwester eines seiner Pakete. Das Flugzeug, das darin war, sei – so behauptete er wenigstens – schon kaputt gewesen, bevor er überhaupt nur Gelegenheit gehabt hätte, damit zu spielen.

Unsere Reinmachefrau hat uns gleichzeitig gebeten, Ihnen einen Wunsch auszurichten. Sie fragt, ob es wohl möglich sei, in diesem Jahr mit der Verteilung von Schokolade und Süßigkeiten etwas sparsamer, zu sein. Letztes Mal hat sie angeblich zwei Wochen gebraucht, um die Spuren dieser Geschenke aus dem Teppich und von den Wänden zu entfernen.