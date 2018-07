Skizzen zu einem Porträt, während der Festwoche in Stuttgart gezeichnet

Von Ulrich Siegele

Prolog

Auf der Bühne des Stuttgarter Schauspielhauses an einem Tischchen sitzt Carl Orff. Er liest aus einem Stück, „Astutuli“ genannt: die „Witzigen“, die Neunmalklugen. Das sind die Bewohner eines bayerischen Dorfes, groß und klein, hoch und niedrig. Ein Gaukler führt sie allesamt an der Nase herum, läßt sie den sagenhaften Onuphri, die gute alte Zeit, sogar die künftige Zeit erschauen. Doch dazu bedürfen sie des „kokanischen Gewandes“, welches in ihrem eigenen Hemd besteht. Mit dem Rest der Kleidung macht sich der Gaukler davon, um – als Goldmacher wiederkehrend – auch noch des Dorfes Taler zu kassieren.

Carl Orff liest, und indem er liest, erscheint das Völklein leibhaftig wandelnd und handelnd, es redet nacheinander, miteinander, durcheinander, und alsbald vermeint man, Musik zu hören. Zum Schluß blickt man zweifelnd an das Tischchen, ob dort vielleicht der Gaukler sitze, mustert ängstlich sich selbst, ob man etwa das „kokanisch Gewand“ trage – und applaudiert erheitert und bewundernd. Ein Mann und die Bühne: Das ist Carl Orff.

Solche Art des Lesens, bei jedem anderen Komponisten wäre das eine leere Abstraktion der Partitur. Für Orff ist es der Urgrund, aus dem seine Partituren hervorwachsen. Diesem Urgrund steht sein neuestes Werk am nächsten:

Oedipus der Tyrann